Mosbach. (schat/am) Ein Vierteljahrhundert ist es her, da wurde in Mosbach ein prägendes wie herausragendes Ensemble aus seinem Dornröschenschlaf erweckt. Noch rechtzeitig vor dem Auftakt einer ebenso prägenden Großveranstaltung – der Landesgartenschau 1997 – konnte die zuvor viele Jahre leer stehende Alte Mälzerei wiederbelebt werden. 2022 feiert man also Jubiläum, am kommenden Wochenende, 25. und 26. Juni, soll das 25-Jährige des Kultur- und Tagungszentrums Alte Mälzerei angemessen zelebriert werden.

> Das Jubiläumsprogramm: Am Samstag soll ab 16.30 Uhr DJ Aitmann für einen stimmigen Auftakt sorgen. Mit Drinks können es sich die Gäste auf der Terrasse bequem machen, ehe um 18.30 Uhr Oberbürgermeister Michael Jann und Mälzerei-Geschäftsführer R. Max Courdouan ganz offiziell begrüßen werden. Bert Hergenröder führt im Anschluss durch die Ausstellung zur 25-jährigen Geschichte des Kultur- und Tagungshauses. Ab 20.30 Uhr geht’s musikalisch mit der weltweit tourenden "Takanaka Club Band" weiter.

Der Jubiläums-Sonntag startet nicht nur musikalisch, sondern auch kulinarisch. Ab 11 Uhr gibt’s in der Brasserie der Mälzerei Brunch, umrahmt vom Jazz-Duo "Sonrisa". Ab 15 Uhr kommen vor allem die kleinen Gäste auf ihre Kosten: Die Tanzschule "Tängo!" und die Mosbacher Musikschule gestalten ein abwechslungsreiches Bühnenprogramm. Zum Ausklang des ereignisreichen Wochenendes soll ab 18 Uhr das Duo "Strings Y Voz" das Publikum verzaubern. Sängerin Lisbanias Perez singt in fünf Sprachen, begleitet von Ausnahme-Gitarrist Christoph Stadtler,

Dank Förderung aus dem Programm "Neustart Kultur" und von Kooperationspartnern kann das gesamte Bühnenprogramm eintrittsfrei angeboten werden.