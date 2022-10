Mosbach. (zg) Alltagsrassismus – was verbirgt sich dahinter? Wie wird er deutlich? Wie empfinden ihn die Betroffenen? Was kann man dagegen tun? – Diesen aktuellen Fragen widmet sich Florence Brokowski-Shekete am Donnerstag, 27. Oktober, um 19 Uhr in der Aula des Berufsbildungswerks der Johannes-Diakonie Mosbach, Neckarburkener Straße 8. Der Arbeitskreis Mosbacher Bildungsgespräche lädt die Bevölkerung dazu ein.

Die Autorin und Schulamtsdirektorin aus Mannheim beschreibt in ihren Büchern "Mist, die versteht mich ja! Aus dem Leben einer Schwarzen Deutschen" und "Raus aus den Schubladen! Meine Gespräche mit Schwarzen Deutschen" Formen des Alltagsrassismus und Möglichkeiten, Vorurteile abzubauen. Sie fühlt sich diesen Themen besonders verpflichtet und hat unter anderem als Lehrerin, Schulleiterin, Schulrätin und Lehrbeauftragte an der Pädagogischen Hochschule Heidelberg viele Erfahrungen gesammelt.

Im Anschluss an die Buchvorstellungen wird es die Möglichkeit geben, mit der Autorin zu diskutieren.