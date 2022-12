Mosbach. (stm/RNZ) Brände, Starkregen, Stromausfall oder andere Gefahrenlagen – die frühzeitige Warnung und schnelle Information der Bevölkerung sowie entsprechende Handlungsempfehlungen sind wichtige Aufgaben der Gefahrenabwehr. Um sicherzustellen, dass sich die Bürgerinnen und Bürger mit der Warnung in Notlagen auskennen und wissen, was zu tun ist, findet am 8. Dezember ein bundesweiter Warntag statt. Auch in Mosbach werden an diesem Tag alle Sirenen gleichzeitig heulen.

Am Aktionstag erproben Bund und Länder sowie die teilnehmenden Kreise und Gemeinden in einer gemeinsamen Übung ihre Warnmittel. Ab 11 Uhr aktivieren die beteiligten Behörden und Einsatzkräfte unterschiedliche Warnmittel wie zum Beispiel Radio und Fernsehen, digitale Stadtanzeigetafeln oder Warn-Apps wie "Nina". Ursprünglich sollte der Warntag bereits im September stattfinden, er wurde in diesem Jahr jedoch verschoben, um erstmalig auch eine Probemeldung auf dem neuen Warnkanal Cell Broadcast ausgeben zu können. Darüber wird rund die Hälfte aller Mobiltelefone in Deutschland direkt erreicht.

Auf diese Weise werden die technischen Abläufe im Fall einer Warnung und auch die Warnmittel selbst auf ihre Funktion und auf mögliche Schwachstellen hin überprüft. Im Nachgang werden von den Verantwortlichen gegebenenfalls Verbesserungen vorgenommen und so das System der Bevölkerungswarnung sicherer gemacht. Der bundesweite Warntag dient zudem dem Ziel, die Menschen in Deutschland über die Warnung der Bevölkerung zu informieren und sie damit vertraut zu machen.

Die Stadt Mosbach rät in einer Pressemitteilung, kranke oder ältere Angehörige über die Übung zu informieren und Haustiere zu sichern.

Info: www.warnung-der-bevoelkerung.de