Von Peter Lahr

Mosbach. Ein Hauch von Mittelalter lag am Wochenende über der historischen Mosbacher Altstadt. Verantwortlich dafür waren Händler, Handwerker, Spielleute und Gaukler, die auf den Marktterrassen ihr Lager aufgeschlagen hatten. Die Zeitreisenden unter dem Dach von "Pro History" sorgten für Abenteuer und Unterhaltung. Flankierend dazu zählte der Kunsthandwerkermarkt 55 Stände in den Gassen und im regensicheren Rathaussaal. Das Aprilwetter am Samstag hielt die Menschen kaum ab von einem Einkaufsbummel über das letzte Markterlebnis vor der Winterpause. Es brummte bis in die lange Einkaufsnacht, zu der die Fachgeschäfte von Mosbach aktiv eingeladen hatten. Ruhe und Besinnung bot dagegen "Poesie und Licht" in der Stiftskirche. Eine Lichterspirale hatte Annette Reinhart auf dem Boden ausgebreitet, dazu las sie Texte, die ein Lächeln schenkten oder zum Nachdenken anregten.

Buddhas oder Eichhörnchen aus Metall, duftende Seifen oder formschöne Gegenstände aus Olivenholz wetteiferten beim Kunsthandwerkermarkt um die Aufmerksamkeit der Vorbeiziehenden. Viele alte Bekannte waren unter den Händlern dabei. Wer dem Duft von Feuer und dem Klang des Dudelsacks folgte, landete unwillkürlich bei den beiden Zelten von "Firestone". Am Nachmittag übten bereits vier Jongleusen mit einfachen Pois – also Bällen, die an Schnüren durch die Luft sausen. Ihre Mosbacher Premiere am Abend stand dann ganz im Zeichen des Feuers. Seit acht Jahren trainieren die Nusslocher "Feuersteine" regelmäßig.

"Es ist ein hartes Training mit immer neuen Übungen", beschrieb Diana Stein den langen Weg bis zur Schau. Als Mischung zwischen Kunst und Sport empfinden es alle, die das gefährliche Spiel mit dem Feuer wagen. Die jüngste von ihnen war Lea. Trotz ihrer neun Jahre sammelte sie schon viel Erfahrung – und konnte es kaum erwarten, bis es endlich dunkel wurde. "Wir erzählen immer eine Geschichte", beschrieb Stein die Besonderheit von Firestone, die bei vielen unterschiedlichen Gelegenheiten auftreten.

Keine Angst vor Feuer hat auch das Paar am Stand von "Madhammers". Während in der Feldschmiede mit sicheren Bewegungen des Hammers eine Gewandspange entstand, verhandelte daneben ein Paar: "Wenn du mir die Axt kaufst, bekommst du von mir die schwarze Rose."

"Ich mache das historisch. Ich habe das zuerst im Museum gesehen und mich ein Jahr lang reingefuchst." Mittlerweile ist Johannes Lang aus Balingen Experte für Kettenhemden ...