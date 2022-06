Echte Freunde - auch nach dem Schlusspfiff (plus Fotogalerie)

Benefizspiel für Christian Nahm: Echte Freunde - auch nach dem Schlusspfiff (plus Fotogalerie)

"So verrückt war keiner"

Spiele des Lebens: "So verrückt war keiner"

Wie ein Schwarzacher in Marseille König wurde

Schwarzach: Wie ein Schwarzacher in Marseille König wurde

Die Partie verspricht also nicht nur fußballerische Feinkost, sie dient auch einem übergeordnet guten Zweck. So kommt der Erlös dem Verein "Kinderhospizdienst Neckar-Odenwald-Kreis" zugute. Für dessen segensreiche Arbeit ...

Für die Aufstellung zeichnet wiederum Karlheinz Förster verantwortlich, der schon mal klarstellt: "Wir wollen natürlich gewinnen. Schließlich sind wir seit einer halben Ewigkeit ungeschlagen – und diese Serie soll auch in Michelbach halten." Auch wenn das Spieltempo inzwischen ein bisschen langsamer als noch zu aktiven Profizeiten ist – Ehrgeiz und Siegeswille seien eben nach wie vor ausgeprägt, so Förster. Das Heimteam habe allerdings einen kleinen Vorteil. Denn die Traditionself ist bereits einen Tag zuvor bei einem Einlagespiel in Schwäbisch Hall im Einsatz. Eingespielt ist man für Samstag dann auf jeden Fall ...

Eine Art Heimspiel hat dabei der einstige "Stopper der Nation", Karlheinz Förster, der bekanntlich nicht nur in Schwarzach das Kicken gelernt hat, sondern auch heute noch dort zu Hause ist. Dabei wird der 81-fache Nationalspieler aber nur vom Spielfeldrand die Fäden ziehen; der jüngere der beiden berühmten Fußballbrüder beschränkt sich aufs Coaching. "Dafür wird Bernd mit dabei sein", verrät Karlheinz Förster im Gespräch mit der RNZ. Nach erfolgreichen Hüft- und Kniegelenksoperationen feiert der Europameister von 1980 in der Traditionself ein Comeback. Mit ihm auflaufen werden in Michelbach unter anderem Peter Reichert, Jürgen Hartmann, Ralf Allgöwer, Felix Luz und Tobias Weis.

Michelbach/Mosbach. (schat) Jetzt aber richtig: Mit einem Jahr Verspätung darf der SV "Union" Michelbach sein 100-Jähriges ordentlich feiern. Das kommende Wochenende steht ganz im Zeichen des großen Jubiläums, das man am Samstagnachmittag mit einem dem Anlass angemessenen Sportevent bereichert: Um 15 Uhr tritt dann nämlich die Traditionself des Fußball-Bundesligisten VfB Stuttgart gegen eine Michelbacher Legenden-Mannschaft an.

Michelbach/Mosbach. (schat) Jetzt aber richtig: Mit einem Jahr Verspätung darf der SV "Union" Michelbach sein 100-Jähriges ordentlich feiern. Das kommende Wochenende steht ganz im Zeichen des großen Jubiläums, das man am Samstagnachmittag mit einem dem Anlass angemessenen Sportevent bereichert: Um 15 Uhr tritt dann nämlich die Traditionself des Fußball-Bundesligisten VfB Stuttgart gegen eine Michelbacher Legenden-Mannschaft an.

Ohne den Lokalmatadoren zu nahe zu treten, verspricht man sich vor allem vom prominent besetzten Gästeteam fußballerischen Glanz im Kleinen Odenwald. Zum Kader der Traditionself des Deutschen Meisters von 1983 zählen unter anderem Weltmeister Guido "Diego" Buchwald, die Europameister Bernd und Karlheinz Förster und Hansi Müller oder Ex-Nationalspieler wie Thomas Hitzlsperger.

Eine Art Heimspiel hat dabei der einstige "Stopper der Nation", Karlheinz Förster, der bekanntlich nicht nur in Schwarzach das Kicken gelernt hat, sondern auch heute noch dort zu Hause ist. Dabei wird der 81-fache Nationalspieler aber nur vom Spielfeldrand die Fäden ziehen; der jüngere der beiden berühmten Fußballbrüder beschränkt sich aufs Coaching. "Dafür wird Bernd mit dabei sein", verrät Karlheinz Förster im Gespräch mit der RNZ. Nach erfolgreichen Hüft- und Kniegelenksoperationen feiert der Europameister von 1980 in der Traditionself ein Comeback. Mit ihm auflaufen werden in Michelbach unter anderem Peter Reichert, Jürgen Hartmann, Ralf Allgöwer, Felix Luz und Tobias Weis.

Für die Aufstellung zeichnet wiederum Karlheinz Förster verantwortlich, der schon mal klarstellt: "Wir wollen natürlich gewinnen. Schließlich sind wir seit einer halben Ewigkeit ungeschlagen – und diese Serie soll auch in Michelbach halten." Auch wenn das Spieltempo inzwischen ein bisschen langsamer als noch zu aktiven Profizeiten ist – Ehrgeiz und Siegeswille seien eben nach wie vor ausgeprägt, so Förster. Das Heimteam habe allerdings einen kleinen Vorteil. Denn die Traditionself ist bereits einen Tag zuvor bei einem Einlagespiel in Schwäbisch Hall im Einsatz. Eingespielt ist man für Samstag dann auf jeden Fall ...

Die Partie verspricht also nicht nur fußballerische Feinkost, sie dient auch einem übergeordnet guten Zweck. So kommt der Erlös dem Verein "Kinderhospizdienst Neckar-Odenwald-Kreis" zugute. Für dessen segensreiche Arbeit will der SV Union Michelbach mit tatkräftiger Unterstützung der VfB-Traditionself Hilfe leisten.

"Ich hoffe natürlich auf eine große Kulisse, damit möglichst viel für den Kinderhospizdienst zusammen kommt", erklärt Karlheinz Förster, der mit der AH des TSV Schwarzach vor etlichen Jahren auch schon beim SV "Union" gekickt hat. Am Samstag schickt er nun Kollegen aus Profitagen aufs Spielfeld in Michelbach: "Wir freuen uns auf ein schönes Spiel."

Info: RNZ-Leser können mit ein wenig Glück gratis beim Benefizspiel dabei sein. Unter allen Anrufern, die sich heute (10-10.30 Uhr) unter Tel.: (0 62 61) 93 22 71 71 melden, verlosen wir 5 x 2 Eintrittskarten. Die Gewinner werden benachrichtigt.