Hardheim. (pol) Eine Zeugin meldete der Polizei in der Nacht auf Freitag, kurz nach 1 Uhr, in Hardheim eine verdächtige Person. In der Sudetenstraße war ein Mann unterwegs, der an abgestellten Fahrzeugen prüfte, ob diese verschlossen waren. Mindestens ein Fahrzeug wurde auf unbekannte Art und Weise geöffnet und auch durchsucht. Bei der Person soll es sich um einen Mann handeln, der rund 1,75 Meter groß ist und mit einem hellblauen Kapuzenpulli bekleidet war.

Trotz einer umgehend eingeleiteten Fahndung konnte die Person nicht mehr angetroffen werden. Aufgrund des Vorfalls rät die Polizei, keine Wertsachen in Fahrzeugen liegen zu lassen und die Fahrzeuge stets vorschriftsmäßig zu verschließen.

Info: Wer ebenfalls verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat, soll sich beim Polizeiposten Hardheim unter Telefon 06283/50540 melden.