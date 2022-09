Den Familienbetrieb gibt es seit 1968. In Mannheim betrieb Gerhard Gärtner mit seiner damaligen Frau Helga einen Laden. Sie verkaufte, der Malermeister ging zu den Kunden und arbeitete oft für Wohnungsbaugenossenschaften. 1977 haben Gärtners Haag für sich entdeckt, zogen in das schöne Dorf und pendelten einige Jahre zur Arbeit nach Mannheim. Doch Gerhard richtete hier ein Lager ein. So begann es, das Unternehmen in Haag baute schließlich Joachim auf.

Von Carmen Oesterreich

Schönbrunn-Haag. Joachim Gärtner redet so schnell und viel, wie das Wasser den Rheinfall in Schaffhausen runterrauscht. Groß, gewaltig und voll Power. Mit 52 Jahren zieht er sich von der körperlich anstrengenden Arbeit "auf dem Bau" zurück und widmet sich der Arbeit im Büro.

Im Oktober 2020 wurde der mehrfach ausgezeichnete Maler- und Lackierermeister nach mehr als zweijähriger Weiterbildung durch den Präsidenten Klaus Hofmann von der Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald zum öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für das Maler- und Lackiererhandwerk vereidigt.

Bei den Mitarbeitern auf der Baustelle ist nun meistens Sohn Lutz, der Juniorchef. Er ist 24 Jahre jung, schon seit zwei Jahren ebenfalls Maler- und Lackierermeister und zudem Betriebswirt. Seine Facharbeit hat er zur Optimierung im Malerbetrieb geschrieben.

Den Familienbetrieb gibt es seit 1968. In Mannheim betrieb Gerhard Gärtner mit seiner damaligen Frau Helga einen Laden. Sie verkaufte, der Malermeister ging zu den Kunden und arbeitete oft für Wohnungsbaugenossenschaften. 1977 haben Gärtners Haag für sich entdeckt, zogen in das schöne Dorf und pendelten einige Jahre zur Arbeit nach Mannheim. Doch Gerhard richtete hier ein Lager ein. So begann es, das Unternehmen in Haag baute schließlich Joachim auf.

Schon während seiner Schulzeit arbeitete er im väterlichen Betrieb mit und konnte nach dem Abitur nicht mehr davon lassen. Er entschied sich "erst mal als Basis" für eine Ausbildung zum Maler- und Lackierer. Er blieb dabei. 1994 muss ein aufregendes Jahr gewesen sein: Joachim bestand die Meisterprüfung, heiratete seine Freundin Ute, "eine echte Häägermerin", wurde Vater von Anna Lena.

2000 übernahm er den Betrieb "mit nichts!". "Das war ein harter Kampf am Anfang. Schade, dass die Leute oft denken, Ute würde nichts machen", zollt er seiner Frau Respekt. "Sie arbeitet viel mehr als wir! Sie kümmert sich um unsere drei Kinder, Schule, Haushalt und erledigt die gesamte Buchhaltung und Betriebsorganisation." Lutz ergänzt: "Sie ist die gute Seele für uns alle!"

Ute Gärtner: "Wir gucken nach unseren acht Mitarbeitern und gehen auf sie ein. So haben wir auf deren Wunsch eingeführt, dass freitags nur noch bis mittags geschafft wird." Joachim, der auf eine weitaus höhere Stundenzahl pro Arbeitswoche zurückblickt, fällt es schwer, loszulassen. "Ich bin nicht einfach. Die jungen Leute ticken heute anders als wir früher. Sie sind nicht mehr so ‚rustikal‘", sagt er und merkt an, dass sich der Arbeitsalltag sehr verdichtet hat: "Heute dauert das, was zu Zeiten der "Schneckenpost" vom Angebot bis zum Auftrag sechs Wochen brauchte, maximal zwei bis drei Tage."

Mittlerweile könne er Ideen vom weitaus ruhigeren Sohn annehmen. Und wenn nicht, schaltet sich Ute ein: "Lass ihn doch mal machen!" Manchmal soll auch die französische Bulldogge Lotte zwischen den Beinen umherstreifen und die unterschiedlichen Temperamente besänftigen.

"Bei Problemen gemeinsam mit den Mitarbeitern Lösungen finden, Führerschein ermöglichen, gegebenenfalls bei den Behörden unterstützen und auch mal gemeinsam grillen oder – aus Dankbarkeit für den Zusammenhalt während der Corona-Krise – drei Tage gemeinsam im Schwarzwald Wandern und Wellness genießen", das ist für Ute Gärtner selbstverständlich.

Das Arbeitsklima ist entsprechend gut und die Unternehmenstreue erwähnenswert: Thorsten Hirner war der erste "Lehrling" – so nannte man das vor 28 Jahren. "Jeder hier arbeitet selbstständig, morgens um 7 Uhr geht es los. Meine Jungs können das Handwerk im Schlaf!", ist Joachim Gärtner stolz. Und sie "sollen mit der Zeit gehen, sich nach Bedarf fortbilden".

Den "Senior" stört es sehr, dass das (Maler-)Handwerk ein eher schlechtes Image hat. Für Lobbyarbeit habe er – leider – keine Zeit, aber das muss er noch erzählen: Als Lutz am Gymnasium sagte, er wolle Maler und Lackierer werden, meinte eine Lehrkraft: "Maler? Dann bist du hier falsch! Da musst du auf die Realschule gehen!"

Lutz machte sein Abitur, lernte das Maler- und Lackiererhandwerk und ist offen für Weiterbildung, etwa der bereits absolvierten zum Gebäudeenergieberater. Der Meister und Betriebswirt ist jedenfalls glücklich mit seiner Berufswahl.