Limbach. (kö) "Endlich derffe ma widder uff die Gasse!" So oder ähnlich lautete das Credo bei den 13 Gruppen, die am vergangenen Samstag beim siebten Nachtumzug in Limbach dabei waren. Narren und Närrinnen aller Generationen freuten sich, dass endlich wieder mal ein Umzug stattfand, und waren dementsprechend gut drauf.

Egal ob die Wulle-Wacken selbst, der FC Freya Limbach, die