Limbach-Heidersbach. (rüb) Der ein oder andere Autofahrer wird bereits in die "Falle" getappt sein: Seit 30. Juni steht in der Heidersbacher Ortsdurchfahrt eine stationäre Messanlage. Der Grund: Die B27 ist nicht nur vielbefahren, sondern sie wird häufig auch zu schnell befahren. Um die Sicherheit der Fußgänger zu erhöhen, haben die Verantwortlichen nun reagiert.

"Aufgrund von vermehrten und umfassend dokumentierten Geschwindigkeitsüberschreitungen haben sich das Landratsamt und die Gemeinde entschieden, in Heidersbach eine stationäre Messanlage zu errichten", teilt Jan Egenberger, Pressesprecher des Landratsamt, auf RNZ-Anfrage mit. Dafür habe die Gemeinde einen Systemmast samt Fundament und Anschlüssen errichtet. Das Landratsamt wiederum betreibe die Messeinheiten, die in den Systemmast eingesetzt werden. "Auch die Bußgelder gehen an das Landratsamt", informiert Egenberger.

Dies bestätigt Limbachs Bürgermeister Thorsten Weber. Dass die Gemeinde dennoch Geld für den Blitzer ausgibt, begründet er wie folgt: "Gerade im Bereich des ,Hällele‘ und der auf dem Areal befindlichen Sport- und Spielplätze müssen sehr viele Kinder und Menschen aller Altersklassen die Straße queren." Der Blitzer zeigt offensichtlich Wirkung: "Die ersten Betriebswochen haben gezeigt, dass dies in der Praxis so auch funktioniert", freut sich der Bürgermeister.