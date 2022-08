Von Ursula Brinkmann

Mosbach. So sehr man sich den Regen für den Stadtpark und jegliche Flora gewünscht hatte, "er hätte doch nun noch einen Tag später kommen können", fand Birgit Dallinger, die Vorsitzende des Stadtpark-Fördervereins, der das Lichterfest in selbigem Park tatkräftig unterstützt hat. Denn es galt damit, das silberne Jubiläum der Landesgartenschau (LGS) zu feiern und auch, dass die coronabedingt lichterfestlosen Jahre vorüber waren.

Vier Jahre lag das letzte Fest dieser Art zurück. "Wenn wir das gewusst hätten, hätte auch das ursprünglich geplante Feuerwerk zu später Stunde am See leuchten können." So war Spontanität gefragt und das Programm ein wenig durcheinandergeraten, was aber eigentlich kaum auffiel. Um 18 Uhr, dem Beginn des Lichterfestes, hatte es kräftig gegossen, an den blumengeschmückten Biertischen herrschte Leere, ebenso an den diversen Essens- und Getränkestationen. Eine gute halbe Stunde später ging der Regen in Tröpfeln über und mehr und mehr Gäste wagten sich in den Park.

"Alle haben sich so viel Mühe gemacht", begrüßte Dallinger unverdrossen die mit Regenschirmen ausgestatteten Menschen, "also bleibt und konsumiert für 4000 Leute!" Sie meinte eine ganze Reihe von Stationen der Vereine und Gastro-Profis, deren Angebote von arabischen Gerichten über die "Blaulichtbar" bis zu Laugenmaultaschenburgern reichten.

Dallinger spielte an auf Zeiten, als das Lichterfest – jeweils noch vor Ferienbeginn – als Veranstaltung des Jugendgemeinderats für einen proppenvollen Stadtpark mit mehreren Tausend Besuchern gesorgt hatte. "Legendär" sei das gewesen, erinnerte sich ein Festbesucher. Den Zeitpunkt in den Ferien bewertete Birgit Dallinger als weniger gut, weil insbesondere Familien nicht in Mosbach und Schülerinnen und Schüler nicht an der Organisation beteiligt seien.

Die LGS-Jubiläums-Ausgabe des Lichterfestes war vom Kulturamt der Stadt Mosbach und dem Stadtpark-Förderverein gemeinsam gestemmt worden, wobei man dankbar auf eine Reihe von Sponsoren setzen konnte. Birgit Dallinger hatte dies bei einem Rundgang durchs einstige Landesgartenschaugelände ihren Mitgeherinnen und -mitgehern versichert. "Erinnern Sie sich noch? Da war vorher nichts!"

Damit das, was jetzt da ist, weiter bestehen könne, beschrieb sie der kleinen Gruppe, was ihr vorschwebt, um "dieses Kleinod der Stadt" nicht nur zu erhalten, sondern weiterzuentwickeln. Sie tat es mit der gleichen großen Begeisterung, mit der sie 1997 mitgestaltet hatte, dies als Fördervereinsvorsitzende weiterhin tut und wünscht sich so ...