Leader-Region Neckartal-Odenwald: Was Besenwirtschaft, Kirche und Bikepark verbindet

Neckar-Odenwald-Kreis. (RNZ) Das EU-Förderprogramm "Leader" hat schon viel Geld in die Region gespült – und soll es auch weiterhin tun: Wie das Ministerium für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz Baden-Württemberg am Montag mitteilte, sind die Leader-Aktionsgruppen "Neckartal-Odenwald aktiv" und "Badisch-Franken" auch in der die Jahre 2023 bis 2027 umfassenden nächsten Förderperiode dabei.

"Unsere ländlichen Regionen sind wichtige und attraktive Lebens-, Wirtschafts- und Erholungsräume. Das EU-Regionalentwicklungsprogramm Leader trägt erheblich dazu bei, diese zu stärken und weiterzuentwickeln", sagte Minister Peter Hauk gestern anlässlich der Bekanntgabe der neuen Aktionsgruppen in Stuttgart. "In Baden-Württemberg mangelt es nicht an innovativen und kreativen Strategien für den ländlichen Raum. Das haben die eingereichten regionalen Entwicklungskonzepte der Bewerberregionen eindrucksvoll gezeigt", betonte Hauk. Die regionalen Entwicklungskonzepte bildeten das Kernstück für die Bewerbung als Leader-Aktionsgruppe.

Landrat Dr. Achim Brötel freute sich besonders, dass wieder alle 27 Städte und Gemeinden des Neckar-Odenwald-Kreises dabei sind: "Dass das Erfolgsmodell Leader in unserem Landkreis auch in der kommenden Förderperiode fortgeführt wird, ist für mich eine absolut folgerichtige Entscheidung. In den acht Jahren der aktuellen Periode konnten nämlich insgesamt rund 8,8 Millionen Euro für Projekte sowie rund 1,48 Millionen Euro Regionalbudget in unsere Aktionsgebiete ausgeschüttet werden. Letztlich konnten damit zahlreiche Projekte im Kreis umgesetzt werden, die sonst möglicherweise gar nicht oder nur unter erschwerten Bedingungen realisiert worden wären."

Seinen besonderen Dank sprach der Landrat allen Verantwortlichen aus, die die Bewerbung für die neue Förderperiode mit auf den Weg gebracht haben. "Ich bin schon gespannt, welche kreativen Projekte zum Zuge kommen werden. Die Mittel sind nun da – deshalb: Nur zu!", ermunterte Brötel.

Sieglinde Pfahl, Vorsitzende des Leader-Vereins Regionalentwicklung Neckartal-Odenwald aktiv, betonte: "Innovative und wichtige Leader-Projekte haben in den letzten Jahren die Region gestärkt, die Lebensqualität verbessert und zudem unsere Dörfer und Städte attraktiv und zukunftsfähig gemacht. Wo sonst gibt es ein Förderprogramm, bei dem nach transparenten Kriterien die Menschen vor Ort entscheiden? Mit Leader kommt Europa sozusagen zu uns nach Hause. Menschen arbeiten zusammen, bringen sich ein, entwickeln und fördern und dies hauptsächlich im Ehrenamt. Das macht Freude, deshalb möchten wir die Erfolgsgeschichte gerne weiterschreiben!"

Voller Vorfreude auf die neue Förderperiode ist auch Alfred Beetz, Vorsitzender der Regionalentwicklung Badisch-Franken: "Mit guten Ideen und Projekten wollen wir weiter an der Entwicklung und Gestaltung der Zukunft unseres ländlichen Raumes arbeiten und freuen uns über viele interessante Förderanträge. Wir nehmen die Herausforderung an, um mit den bewährten und neuen Handlungsfeldern die Dörfer und Städte liebenswert und lebendig zu erhalten, unsere Landschaft mit Tourismus und Kultur attraktiv zu fördern und die Wertschöpfung unserer Wirtschaft und Landwirtschaft auszubauen."

Der Klimaschutz und die Klimaanpassung bilden einen besonderen Schwerpunkt in der bevorstehenden Förderperiode. Auch die Grundversorgung mit regionalen Produkten soll deutlich in den Fokus rücken. "Große Zukunftsaufgaben wie die Digitalisierung, die nachhaltige Daseinsvorsorge oder den Klimaschutz können wir nur mit einem leistungsfähigen ländlichen Raum lösen. Programme wie Leader geben unseren Regionen wichtige Instrumente an die Hand, um mit innovativen Lösungen und kreativen Konzepten diesen Aufgaben begegnen zu können", sagte Minister Hauk.

Den Leader-Aktionsgruppen stehen in der Förderperiode 2023 bis 2027 nun insgesamt rund 46 Millionen Euro EU-Mittel zur Verfügung. Somit verfügt jede der Aktionsgruppen für die Umsetzungsphase von fünf Jahren über ein Budget von 2,3 Millionen Euro. Das Land unterstützt Leader mit weiteren 12,5 Millionen Euro aus dem Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum. Das bedeutet zusätzliche 625.000 Euro je Aktionsgruppe. Hinzu kommen noch Landesmittel aus den Programmen Innovative Maßnahmen für Frauen und der Landschaftspflegerichtlinie.