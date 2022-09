Mudau. (lm) Der Andrang bei der Eröffnung des "33. Mudemer Laurentiusmarktes" im Hof der Landbäckerei Schlär war so groß, dass unter der Geräuschkulisse der Gespräche das zarte Läuten des Lumpenglöckles vom Alten Rathaus – gleichzeitig Startschuss für die Eröffnungsreden – fast nicht zu hören war.

Aber die Mudauer BdS-Vorsitzende Theresa Matz-Ritter hat zum Glück ein feines Gehör und offensichtlich auch beste Beziehungen zum Wettergott. Denn pünktlich zu ihrer Begrüßung der Marktbeschicker und Gäste, darunter neben Schirmherr Dr. Norbert Rippberger, Minister und MdL Peter Hauk, Landrat Dr. Achim Brötel, Ortsvorsteher Walter Thier auch BdS-Landesgeschäftsstellenleiter Peter Gassert, Karin Fleischer als Vorständin und Heike Kohler-Mackert als Bereichsleiterin der Volksbank Franken sowie Alexandra Blaschek als Vertreterin der Kirche hatte die Sonne alle Regenwolken vertrieben.

Beim Laurentiusmarkt gab es viel zu entdecken. Foto: Liane Merkle

Die BdS-Vorsitzende freute sich, dass es dank vieler zupackender Hände aus ihrem Vorstand, namentlich Ehrenvorsitzender Willi Müller, Marco Scheiwein, Klemens Scheuermann, Herbert Münkel und den Marktmeistern Mathias Hemberger und Moritz Sacher sowie deren Vorgänger Helmut Maier, und mit kräftiger Unterstützung von Gemeindeverwaltung und Bauhof gelungen sei, wieder eine tolle Vielfalt zusammenzustellen.

Theresa Matz-Ritter nutzte ihre Eröffnungsrede aber auch, um zum einen an die Kunden und Gäste, Gemeindeverwaltung und Politik zu appellieren, in Krisenzeiten wie diesen Verständnis, Geduld und gegenseitigen Respekt nicht zu vernachlässigen und soviel Hilfe und Unterstützung wie möglich zu leisten.

Zudem rührte sie die Werbetrommel für die heimischen Gewerbetreibenden und Handwerker, die tun würden, was in ihrer Macht stehe, die Existenz des Gewerbes und Arbeitsplätze zu sichern, damit Mudau auch in Zukunft eine bunte Vielfalt bieten könne. Einen weiteren Appell richtete sich an alle, die möglicherweise ihre geschenkten BdS-Gutscheine in der Schublade vergessen haben, denn mittlerweile seien rund 30.000 Euro an BdS-Gutscheinen ungenutzt.

Die Odenwälder Trachtenkapelle umrahmte die Eröffnung. Foto: Liane Merkle

In den Grußworten von Bürgermeister Dr. Norbert Rippberger, Minister Peter Hauk, Landrat Dr. Achim Brötel und Ortsvorsteher Walter Thier wurde die Hochachtung vor den Aktivitäten des BdS Mudau deutlich. Sie bezeichneten den schon traditionellen Laurentiusmarkt als Schaufenster für das regionale Gewerbe und Handwerk, deren Produkte gerade in Krisenzeiten wertgeschätzt werden sollten, sowie als Plattform für die örtlichen Vereine und als überaus wichtigen Treffpunkt für die ...