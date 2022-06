Mosbach. (schat/stm) Noch ein wenig Geduld ist gefragt, dann darf der Sommer in Mosbach wieder gefeiert werden. Mit einem Open-Air-Konzert auf dem Marktplatz startet der Mosbacher Sommer 2022 am 16. Juli nach zwei mageren Jahren wieder in eine richtige Saison. Neben stimmiger Musik liefert die Veranstaltungsreihe unter anderem auch für Theater- und Kabarettfreunde reichlich Leckerbissen.

So zieht bald Poesie in den Hospitalhof ein – am 19. Juli (20 Uhr) wird es dort lustig, emotional und poetisch. Beim "Poetry Slam" ist ein preisgekrönter Gast mit von der Partie: Der Herausgeber des weltweit ersten demotivierenden Tischkalenders, Rainer Holl. Moderator Daniel Wagner sowie fünf Slam-Poetinnen und -Poeten schlagen mit selbst geschriebenen Texten um sich und wollen das Publikum begeistern.

Hintergrund Mitte Juli geht’s los: Der 37. Mosbacher Sommer startet – und soll bis 11. September für gute Unterhaltung in der Stadt sorgen: 16.7.: Eröffnungskonzert mit "FatCat"; 19.7.: Poetry Slam; 20.7.: Musik und Literatur mit Sandmanns Ohr; 23.7.: Comedy mit [+] Lesen Sie mehr Mitte Juli geht’s los: Der 37. Mosbacher Sommer startet – und soll bis 11. September für gute Unterhaltung in der Stadt sorgen: 16.7.: Eröffnungskonzert mit "FatCat"; 19.7.: Poetry Slam; 20.7.: Musik und Literatur mit Sandmanns Ohr; 23.7.: Comedy mit Matthias Jung; 24.7.: Ausstellung Patricia Lambertus; 26.7.: Kindertheater Rapunzel und "Ein Sommernachtstraum" (BLB); 29.7.: Klassikkonzert Sommerliche Zeitreise; 31.7.: SpielBlüten-Fest; 2.8.: NightWash; 5./6.8.: Folk am Neckar; 10.-21.8.; Open-Air-Kino; 25.8. Figurentheater "Oh, wie schön ist Panama"; 27.8.: Lichterfest; 1.9.: Kinderkonzert mit Volker Rosin; 2.9.: Night of Guitars; 4.9.: Straßentheater; 9.9.: Kneipen-KultTour; 11.9.: Jazz im Park. (schat) [-] Weniger anzeigen

Ein Bestseller-Autor ist dann am 23. Juli (20 Uhr) an gleicher Stelle mit Matthias Jung zu Gast. Er präsentiert sein Comedy-Programm "Chill mal – am Ende der Geduld ist noch viel Pubertät übrig" – und verspricht "Spaßpädagogik für die ganze Familie".

Komödiantisches Flair bringt die Badische Landesbühne am 26. Juli (20.30 Uhr) mit Shakespeares facettenreichem Verwirrstück "Ein Sommernachtstraum" auf den Mosbacher Marktplatz. Auf der Freilichtbühne sieht man zwei unglücklich verliebte Paare, die sich in einem magischen Wald verirren und nicht mehr wissen, wer wen liebt.

Knapp 200 Millionen Views online und über 150 Liveshows pro Jahr – das ist NightWash, die erfolgreichste Comedy-Marke im deutschsprachigen Raum. Am 2. August (20 Uhr) gibt es den aktuellen Waschgang im Elzpark live zu sehen. In der Trommel sind Dragqueen Pam Pengco, Improvisationstalent Sven Bensmann, Ex-Herrenausstatter Benni Stark, Musicaldarstellerin Laura Brümmer und Negah Amiri, die Beziehungen ganz genau unter die Lupe nimmt.

Ein Comeback feiert am Sonntag, 4. September, dann das Internationale Straßentheater, das die Innenstadt einen ganzen Tag lang in eine große Open-Air-Bühne verwandeln wird – und wohl keiner weiteren Voraberklärungen bedarf.

Info: Karten für die genannten und alle weiteren Veranstaltungen des Mosbacher Sommers gibt es im Vorverkauf unter anderem in der RNZ-Geschäftsstelle im Gartenweg und der Tourist Information am Marktplatz. Weitere Informationen finden Interessierte unter www.mosbach.de/mosbacher+sommer