Mosbach. (lah) "Es wird weltweit an 5000 Orten gestreikt", begrüßten am Freitagmittag Lena-Marie Dold und Arno Meutner rund 120 Teilnehmer des "Globalen Klimastreiks" auf dem Mosbacher Marktplatz. Aufgerufen hatte ein breites Unterstützer-Bündnis zu der gemeinsamen Veranstaltung von Fridays for Future Mosbach (FfF) und dem Bündnis Klimaschutz Neckar-Odenwald-Kreis.

Mit selbstgemalten Transparenten und lautstark vorgetragenen Forderungen hatten die Demonstranten – einige kamen direkt aus der Schule – bereits auf ihrem Weg von der S-Bahn-Haltestelle West zum Marktplatz auf die Klimaschutz-Forderungen aufmerksam gemacht. Am Nachmittag fand ein zweiter "Klimastreik" in Buchen statt.

Foto: Peter Lahr

"Auch die Dinos dachten, sie hätten Zeit", stand auf einem der selbstgestalteten Plakate. "Wir sind hier und wir sind laut, weil ihr uns die Zukunft klaut", skandierten die Demonstranten auf dem Weg durch die Mosbacher Innenstadt. "Wir müssen laut bleiben. Wir müssen das 1,5-Grad-Ziel erreichen und damit die schlimmste Klimakatastrophe verhindern", begründete Meutner den unüberhörbaren Einsatz.

Die Bundesregierung forderte Schülerin Franziska Wachter auf, ein CO₂-konformes 1,5-Grad-Budget zu verabschieden sowie alle politischen Ausbaugrenzen für erneuerbare Energien zu beseitigen. "Der Klimawandel betrifft und alle, aber er betrifft nicht alle gleich stark", unterstrich Judah Alze (beide FfF).

Klimagerechtigkeit bedeute Solidarität, um die Herausforderungen des Wandels so gemeinsam wie möglich zu tragen. Er habe Sorge, dass der vereinbarte Atomausstieg zum Jahresende platzen könne, betonte Arno Huth. Der sei bislang der Motor für den Ausbau der erneuerbaren Energien gewesen, so der Sprecher der Initiative Atomerbe Obrigheim, der auch Sicherheitsmängel alter Anlagen sieht.

Foto: Peter Lahr

"Wir leben in einer Demokratie und das ist supergut, da ist die Mehrheit der Bevölkerung der Souverän", beantwortete Thomas Schaupp die Frage "Warum wir das hier machen?" Wenn der Entscheider den laschen Klimaschutz bekäme, der keinem wehtue, dann kriege er ihn.

"Aber dann wird uns der Klimawandel später so richtig wehtun." Bereits heute herrsche im Odenwald das einstige Klima der Rheinebene. In Afrika und Asien weiteten sich unbewohnbare Gebiete aus, sodass in 28 Jahren ein Neuntel der Weltbevölkerung aufgrund des Klimawandels auf der Flucht sein werde.

Auch wenn es manchmal unschön sei, jetzt müssten auch in der Region neue Wind- und Solarprojekte realisiert werden. Denn: "Die Alternativen wären noch viel unschöner", so Schaupp. Auch Lena-Marie Dold betonte zum Abschluss: "Bleibt aktiv und im Austausch. Noch können wir die schlimmste Klimakatastrophe abwenden."