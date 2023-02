Es handelt sich dabei um zwei goldene Datenplatten, die in den 1970er-Jahren Außerirdischen einen Eindruck von der Menschheit vermitteln sollten. Ich liebe sie! Ich finde es sehr erstaunlich und auch rührend, was man da so ins All geschickt hat als Referenz, was uns ausmacht. In der Kunst, in der Musik und überhaupt. Darüber hinaus stellt sich aber auch die Frage: Was bleibt von uns?

Es geht dabei auch um die Entwicklung von Sprache. Was darf man noch sagen, was sollte man noch sagen. Aber der Abend ist keine Moralkeule; alles ist lustig, leicht und poetisch – und kein schwerer Vortrag. Ich werfe da einen satirischen Blick drauf.

Mosbach. Für die Wahl-Hamburgerin Katie Freudenschuss ist die Zeit ein spannendes Thema. Deshalb spürt sie in ihrem aktuellen Programm "Nichts bleibt wie es wird" den drei Zeiten nach. Was alles zwischen Gegenwart, Zukunft und Vergangenheit möglich ist, erfahren die Gäste des Kulturzentrums Fideljo am Freitagabend ab 20 Uhr. Im RNZ-Interview lüftete die Trägerin des Deutschen Kleinkunstpreises 2022 bereits einige Geheimnisse.

Von Peter Lahr

Mosbach. Für die Wahl-Hamburgerin Katie Freudenschuss ist die Zeit ein spannendes Thema. Deshalb spürt sie in ihrem aktuellen Programm "Nichts bleibt wie es wird" den drei Zeiten nach. Was alles zwischen Gegenwart, Zukunft und Vergangenheit möglich ist, erfahren die Gäste des Kulturzentrums Fideljo am Freitagabend ab 20 Uhr. Im RNZ-Interview lüftete die Trägerin des Deutschen Kleinkunstpreises 2022 bereits einige Geheimnisse.

Als ich Ihr Plakat das erste Mal sah, dachte ich, es handelt sich um den Auftritt eines Frauen-Trios. Erst beim genauen Hinschauen habe ich erkannt, dass es sich um drei Porträts von Katie Freudenschuss handelt. Was steckt dahinter?

Es geht viel um die Zeit. Die drei Katies sind die Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Dazwischen können Jahre oder auch nur zehn Sekunden liegen. Die Katie in der Mitte ist sehr strahlend, aber die Zukunft lugt schon um die Ecke.

Der Titel des Programms zielt ebenfalls in die Zeit-Richtung?

Ja, es ist eine Art Kreislauf, ein ständiger Wandel. Auch nach der Änderung ist es wieder anders. Das kann sehr positiv oder negativ sein, je nachdem. Ich habe aber kein Esoterik-Programm. Es geht auch um die Entwicklung einer Person. Wann ist sie so geworden, wie sie jetzt ist?

Obwohl Sie auf vegetarische Spaghetti Bolognese stehen, geht es dabei auch um das Z-Wort-Schnitzel. Weshalb?

Es geht dabei auch um die Entwicklung von Sprache. Was darf man noch sagen, was sollte man noch sagen. Aber der Abend ist keine Moralkeule; alles ist lustig, leicht und poetisch – und kein schwerer Vortrag. Ich werfe da einen satirischen Blick drauf.

Sie werfen auch einen Blick auf die Golden Voyager Records. Was kann man sich darunter vorstellen?

Es handelt sich dabei um zwei goldene Datenplatten, die in den 1970er-Jahren Außerirdischen einen Eindruck von der Menschheit vermitteln sollten. Ich liebe sie! Ich finde es sehr erstaunlich und auch rührend, was man da so ins All geschickt hat als Referenz, was uns ausmacht. In der Kunst, in der Musik und überhaupt. Darüber hinaus stellt sich aber auch die Frage: Was bleibt von uns?

Sie werben damit, Songs auf Zuruf zu kreieren. Wie funktioniert das?

Das ist komplett frei. Ich frage die Leute, was sie gerade beschäftigt. Daraus entwickle ich den Text. Manchmal lasse ich mir auch eine bestimmte Melodie geben, dann ist es wegen der Silben aber noch schwieriger. Ich erfinde alles von Null. Das ist 100 Prozent improvisiert, ich interagiere mit dem Publikum. Es kann dabei um alles gehen. Aber versprochen: Niemand muss auf die Bühne kommen.

Sie bezeichnen sich als halbösterreichische Hessin, die seit 20 Jahren in Hamburg lebt. Welches Erbgut stammt woher?

Mein Vater war Österreicher, meine Mama Hessin, ich bin auch in Hessen aufgewachsen. Die österreichische Seite der Familie ist eher die etwas bekloppte, extrovertierte wie ich, eben die musische Seite an mir. Ich schätze den Humor in Wien, aber auch die Bodenständigkeit der Hessen und das Trockene an den Hamburgern. Wenn ich unterwegs bin, freue ich mich über das Humorgefälle.

Auf vielen Fotos tragen Sie Hüte. Lieben Sie Beuys?

Das weniger, aber ich habe sehr viele Hüte. Auf der Bühne bin ich meistens unbehütet.

Wie kamen Sie zum Klavier oder das Klavier zu Ihnen?

Als Kind wurde ich in den 80er-Jahren an die Heimorgel gesetzt. Daraus wurde das Klavier, das ich mir selber beigebracht habe.

Lieber schwarze oder weiße Tasten?

Natürlich beides gemischt!

Info: Karten für den Auftritt am Freitag gibt es im fideljo, bei der Tourist Info oder online: www.fideljo.de.