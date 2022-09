Das Ravensteiner Wappen (neben dem Rathaus in Merchingen) zeigt das Mainzer Rad.

Aber zurück zum anstehenden großen Jubiläumsfest: Das bedeutungsvolle Ereignis "50 Jahre Ravenstein" kann jetzt – coronabedingt mit ein bisschen Verspätung – an drei Tagen ausgiebig gefeiert werden. Dies insbesondere dank einer weitsichtigen und umtriebigen Planung und Vorbereitung eines über 200 Helfer umfassenden Großaufgebots. Diese Planungen von langer Hand erläuterten Bürgermeister Ralf Killian und die drei Gemeinderäte Peter Maurer (Merchingen), Silvia Zipf (Erlenbach) und Clemens Walz (Ballenberg) jetzt im Gespräch mit der Rhein-Neckar-Zeitung:

Stichwort historisches Erbe: Namensgeber für die seinerzeit neu gegründete Stadt Ravenstein war das in Ballenberg gelegene Gelände Rabenstein. Eine Ortschaft gleichen Namens gab es zuvor nicht. Das ist sicherlich eine Besonderheit, aber mit Superlativen kann die Stadt am Südostrand des Neckar-Odenwald-Kreises auch sonst aufwarten, denn Ravenstein ist mit rund 3000 Einwohnern auch gleichzeitig die kleinste Stadt im Neckar-Odenwald-Kreis, seinerzeit konnte man die Stadtrechte von Ballenberg mitübernehmen. Zu Ravenstein gehören die sechs Ortschaften Ballenberg, Erlenbach, Hüngheim, Merchingen, Ober- und Unterwittstadt und ein paar Weiler. Daneben ist Ravenstein die einzige Stadt im Kreis, auf deren Gemarkung sich ein Autobahnanschluss befindet.

Ravenstein. (joc) "Ein Fest von ganz Ravenstein für ganz Ravenstein" oder "Aus sechs Dörfern wurde eine Stadt" – bei der Wahl des Mottos für das anstehende Jubiläumsfest "50 Jahre Ravenstein" haben die Verantwortlichen aus dem Vollen schöpfen können. Und je nach Sichtweise kann man sicherlich auch beide Slogans für die drei Tage bunter Unterhaltung gleichrangig in den Mittelpunkt rücken. So wird bei den Feierlichkeiten vom 9. bis 11. September (ausführliches Programm siehe am Ende dieses Artikels) sicherlich ganz Ravenstein auf den Beinen sein, entweder als Helfer oder als Gast des recht kurzweiligen Angebots. Demgegenüber stellt das zweite Motto das historische Erbe besonders heraus, das letztlich dazu führte, dass vor fünf Jahrzehnten nach der Vereinigung von sechs selbstständigen Ortschaften die Stadt Ravenstein entstand.

Alle vier betonen mit großer Freude, dass man ein sehr ausgewogenes Jubiläumsprogramm präsentieren könne. Dafür dankten sie den vielen Helfern und Organisatoren, die sich teilweise schon seit Anfang des Jahres für das große Gemeinschaftserlebnis einbringen. Peter Maurer: "Die Zusammenarbeit im engeren Organisationsteam hat super funktioniert, und die Unterstützung durch die jeweiligen Ortsvorsteher und ihr Helferteam war jederzeit harmonisch und effektiv. Die 60 Organisationen und Vereine im gesamten Stadtgebiet waren auch sofort Feuer und Flamme und haben sich ordentlich ins Zeug gelegt." Silvia Zipf ergänzt: "Auch die ganz frisch Hergezogenen sind sofort dabei gewesen und haben ihre Hilfe angeboten. Insgesamt haben wir eine tolle Solidarität verspürt."

Entsprechend zufrieden ist das Organisatorenteam denn auch mit dem aktuellen Stand der Planung und der Intensität der Vorbereitungen. Silvia Zipf: "Meine To-do-Liste ist zehn Seiten lang, aber jeder Punkt ist abgehakt!" Clemens Walz ergänzt: "Wenn dann doch einmal im Detail etwas vergessen sein sollte, dann improvisieren wir eben. Ich glaube, das können wir auch ganz gut." Erster Bürgermeisterstellvertreter Peter Maurer spricht derweil "von einer planerischen Vollendung", die man vor ein paar Tagen verkünden konnte. Insgesamt spürt man im Gespräch die große Zuversicht, die alle vier versprühen.

Beste Voraussetzungen also, dass es ein schönes Fest wird. Und dazu trägt auch der Ort des Geschehens bei, der auf dem Gelände "Rabenstein" natürlich auch symbolischen Charakter hat. Bürgermeister Killian: "Der Ort ist ideal, auch bei schlechterem Wetter. Die Infrastruktur ist super, es gibt ausreichend Parkplätze, und das Umfeld passt." Stadträtin Zipf berichtete, dass man sich im Vorfeld lange überlegt habe, wo die Feier stattfinden soll, aber schließlich habe man einen auch im Stadtgebiet sehr zentral gelegenen Ort gefunden, was allen Ravensteinern zugute komme. "Der Ort hat sich schon beim Jubiläumsfest des Sportvereins Ballenberg hervorragend bewährt", führt Clemens Walz eine weitere positive Komponente ins Feld. Von diesen Erfahrungen profitiert man auch beim Stadtfest, denn man hat ein vergleichbares Festzelt bestellt, das rund 2000 Menschen Platz bieten wird.

Das Festzelt soll von Ravensteinern aus allen Stadtteilen, aber natürlich auch von zahlreichen Gästen aus der ganzen Region gefüllt werden, wünschen sich die Verantwortlichen. Dabei hat man für die Jugend ein besonderes Bonbon bereit. So wird am Fest-Freitag ein Shuttlebus eingerichtet. Mit zwei Buslinien kann man zum Selbstkostenpreis u. a. von Rosenberg, Eubigheim, Oberkessach, Assamstadt oder Bobstadt nach Ballenberg und wieder zurück kommen. Die letzte Rückfahrt startet um 2.55 Uhr, der Feierlaune sind also keine Grenzen gesetzt.

Ganz bewusst haben die Verantwortlichen den Zeitraum für das Jubiläumsfest auf drei Tage festgelegt, "denn wir wollten alle Altersklassen ansprechen", betont Clemens Walz. Entsprechend sei das Programm ausgestaltet worden. Am Freitag kommt die Jugend zu ihrem Recht, wofür man eigens einen DJ verpflichtet hat, der Samstag mit dem Festakt ist dann für alle Generationen geeignet, und am Sonntag wird nach dem ökumenischen Gottesdienst ein vielfältiges Programm für die ganze Familie geboten, von den Kleinsten bis zu den Senioren.

Die Maxime "harmonische Mischung" gilt im Übrigen auch für den Festakt. Neben der Festansprache hat man den weiteren Anteil an Reden stark eingeschränkt, dafür wird viel Musik und Gesang zu hören sowie ein Theaterstück zu sehen sein, was insgesamt den unterhaltsamen Charakter des Festakts zusätzlich unterstreichen soll.

Jetzt sehen die vier Kommunalpolitiker mit großer Zuversicht und ebensolcher Vorfreude dem Großereignis in einer Woche entgegen. Sie wissen, die Hausaufgaben sind gemacht. Peter Maurer: "Es steht auf sicheren Füßen, ich denke, wir sind gerüstet." Clemens Walz: "Meine Vorfreude ist riesig. Ich hoffe auf ein schönes Fest – geschafft dafür haben wir jedenfalls genug." Silvia Zipf: "Ich glaube, es wird für alle ein tolles Erlebnis." Bürgermeister Killian macht derweil auf die Größenordnung aufmerksam: "Es ist ein Fest, das es in dieser Größenordnung hier noch nie gegeben hat, und hoffentlich ein Fest, das alle Ravensteiner und die Gäste richtig genießen werden."

Das Jubiläumsprogramm

> Freitag, 9. September: 18 Uhr Bieranstich, umrahmt von der Musikkapelle Erlenbach; 21.30 Uhr DJ "Dom Air" legt auf. Es wird ein Busshuttle eingesetzt.

> Samstag, 10. September: ab 16 Uhr Feierabendbier; 18 Uhr Festakt zum Jubiläum "50 Jahre Ravenstein" mit musikalischen Beiträgen, Grußworten und Festansprache mit Ausblick; ab etwa 21 Uhr Tanz und Unterhaltungsmusik mit der Hüngheimer Trachtenkapelle. Der Eintritt ist frei.

> Sonntag, 11. September: 10 Uhr Ökumenischer Festgottesdienst, anschließend Frühschoppen mit dem Musikverein Ballenberg; ab 11.30 Uhr Mittagessen, Kaffee und Kuchen; ab 12 Uhr Kindernachmittag des Fördervereins Kindertagesstätte "Entdeckerzwerge" mit Spielmobil, Hüpfburg, Tombola und Malwettbewerb Förderverein gegen Bürgermeister; 14 Uhr Liedbeitrag der Grundschule Ravenstein; 13.30 Uhr Unterhaltung mit dem Musikverein Merchingen; 16 Uhr Unterhaltung mit dem Musikverein Oberwittstadt; 18 Uhr Unterhaltung mit dem Akkordeonverein Ravenstein.