Leibenstadt. (ene) Sie haben "Ja" gesagt zueinander. Vor 50 Jahren. Kein bisschen auseinandergelebt noch einander überdrüssig, leben sie noch immer glücklich zusammen wie am ersten Tage. Sie – das sind die Stadt Adelsheim sowie die ehemals selbstständige Gemeinde Leibenstadt, deren beider Bürgermeister vor 50 Jahren aufgrund der Gebietsreform die Eingliederungsvereinbarung unterzeichneten, die am 1. November 1971 in Kraft trat. Es scheint eine bereichernde Liaison zu sein, denn das Goldjubelpaar kommt außergewöhnlich fit und agil daher. Pandemiebedingt wurden die Feierlichkeiten verschoben, denn zünftig sollten sie gewürdigt werden, die fünf Jahrzehnte des Zusammenwachsens und Zusammenlebens.

Unter Begleitung der Feuerwehr- und Stadtkapelle Adelsheim, des Gesangvereins, des katholischen Kirchenchors Adelsheim sowie des Gesangvereins Leibenstad feierten die politisch Verantwortlichen von Adelsheim und Leibenstadt ihre „goldene Hochzeit“. Foto: Englert

Herausgeputzte Pferde, blumengeschmückte Kutschen mit Ehrengästen, gehisste Fahnen, flotte Blasmusik, Mitglieder der Chöre, der Ortschafts- und Gemeinderäte, Schützen und natürlich die die Straße säumenden Zaungäste bildeten einen festlichen Hochzeitszug, und man fühlte sich fast an ein königliches Großereignis erinnert. Doch befand man sich, einer Landgemeinde entsprechend, ganz authentisch an der Dreschhalle in der Obhut des alles überblickenden Strohballenbrautpaares.

Leibenstadts Ortsvorsteher Dieter Stahl nahm in seiner Festrede Bezug auf die Unterschiedlichkeit der einst selbstständigen Gebietskörperschaften: "Adelsheim, zehn Mal so groß, Amtsstadt, zwei Schlösser, Industrie, Schulen, Kindergärten." Dem gegenüber habe sein kleiner bäuerlich geprägter Heimatort gestanden. Mit einem humorigen Augenzwinkern wies er auf die beim Festzug geltende Kleiderordnung hin: für die Teilnehmer der Stadt ein weißes Hemd, für die Aktiven des Dorfs bäuerliche Kleidung. "Es ist nicht so, dass wir kein weißes Hemd im Schrank haben, wir wollten hiermit die damaligen Unterschiede symbolisieren."

Dennoch sei es den damaligen Kommunalvertretern gelungen, mit Ruhe, Realitätssinn sowie der notwendigen Vertrauensbasis die Verhandlungen anzugehen. Stahl lobte ausdrücklich, dass vonseiten der Stadt niemals Druck ausgeübt, vielmehr stets Gesprächsbereitschaft signalisiert worden sei. So sei das Schicksal besiegelt worden, die Gemeinde Leibenstadt habe ihre Selbstständigkeit verloren. Indes sei er überzeugt, dass, wenn man Gegensätze sinnvoll zusammenbringe, daraus eine schöne Harmonie entstehe.

Mit einer lautstarken Ehrensalve würdigte die Schützengesellschaft Adelsheim das Ehejubiläum zwischen Adelsheim und Leibenstadt. Foto: Elisabeth Englert

Mit der Begründung eines Ortschaftsrats wurde dem kleinen Partner ein Mitspracherecht eingeräumt. Darüber hinaus habe man stets darauf geachtet, das gewachsene Eigenleben zu wahren. "Wir sind nicht unter die Räder gekommen", resümierte Stahl. Im Gegenteil, die ...