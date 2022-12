Von Heiko Schattauer

Mosbach. Was war das jetzt für ein Jahr? Kaum auf dem Weg zurück zu dem, was uns als Normalität inzwischen wieder so erstrebenswert scheint, tauchen die nächsten Hindernisse auf. Mächtig und ohne Vorwarnung wie aus dem heiteren Himmel gefallen. Kaum hatten wir die Chance, uns über eine sich zwar gemütlich, aber doch stetig ausschleichende Coronakrise zu