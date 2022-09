Ig-Nobelpreise: Verstopfte Skorpione und Enten in Formation

Mit der bereits im Jahr 2019 beschlossenen ressortübergreifenden Strategie " Nachhaltige Bioökonomie Baden-Württemberg " strebt die grün-schwarze Landesregierung an, Baden-Württemberg zu einer Leitregion für biobasiertes, kreislauforientiertes ...

Haßmersheim. Erfinderreichtum gepaart mit sozialem Engagement zeichnen das Haßmersheimer Start-up "Innovation Matters" aus. Mit ihrem autonomen Ernteroboter "Oscar" wollen die drei Gründer, die Brüder Frieder und Thomas Matter sowie ihr Studienfreund Marius Steger, den Safrananbau im Odenwald wirtschaftlich machen, Kleinbauern neue Perspektiven eröffnen und gleichzeitig der Kinderarbeit in den Safran-Hochburgen Iran, Indien und Afghanistan den Kampf ansagen.

Von Caspar Oesterreich

Bereits im Februar berichtete die RNZ über die Entwicklungen am Funktionsprototypen und das Safran-Testfeld in Haßmersheim, widmete den jungen Tüftlern im Sommer sogar eine komplette Zeitjung-Seite. Am Mittwochabend wurde Innovation Matters nun beim Ideenwettbewerb "Bioökonomie 2022" des Landes von Minister Peter Hauk gemeinsam mit vier weiteren Unternehmen ausgezeichnet. Der Preis ist mit 10.000 Euro dotiert.

"Wir sind überglücklich über diese Auszeichnung", berichtet Frieder Matter am Donnerstag im Gespräch mit der RNZ. "Ohne die lokale Berichterstattung hätten wir wahrscheinlich nicht solch eine große Aufmerksamkeit bekommen." Das Preisgeld wollen die Jungunternehmer in die weitere Entwicklung ihres Ernteroboters stecken. "Einen Teil des Betrags möchten wir aber auch weitergeben und für einen sozialen Zweck spenden", betont der Start-up-Gründer. Im Team, das mittlerweile fünf kreative Köpfe zählt, habe man sich zwar noch nicht auf eine Organisation festgelegt, der Spendewille sei aber bei allen da. "Mir würde zum Beispiel eine Patenschaft für ein Kind vorschweben oder Unterstützung für ein Bildungsprojekt in einem ärmeren Land", sagt Frieder Matter.

Das Ministerium für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz verfolgt mit seinem Strang das Ziel, Rohstoffe der Landwirtschaft effizient und umweltgerecht zu erzeugen, zu hochwertigen Produkten zu verarbeiten und erfolgreich zu vermarkten. Aspekte der Ernährungssicherung und die Herstellung von gesunden Lebensmitteln stünden dabei an erster Stelle. Der Ländliche Raum soll mit seinen natürlichen Ressourcen und Kompetenzen umfassend genutzt und nachhaltig gestärkt werden. "Unsere Preisträgerinnen und Preisträger zeigen, dass jede und jeder zu einer nachhaltigen Lebens- und Wirtschaftsweise beitragen kann", erklärte Minister Peter Hauk am Mittwoch anlässlich der Preisverleihung des Innovationspreises Bioökonomie auf dem Landwirtschaftlichen Hauptfest in Bad Cannstatt.

Er sei "schwer beeindruckt von der Arbeit und den Ideen von Innovation Matters zur Robotik im regionalen Safrananbau", äußerte sich Hauk gegenüber der RNZ. "Sie zeigen, welches Potenzial in der Digitalisierung und Robotik gerade für unsere kleinstrukturierte Landwirtschaft steckt." Die Auszeichnung haben sich die Jungunternehmer "absolut verdient", so Hauk. Er wünsche dem Haßmersheimer Start-up, "dass es weiterhin den Tüftlergeist beibehalten und mit innovativen Ideen noch viel kluge und nachhaltige Lösungsansätze entwickeln" werde.

Voraussichtlich schon in den nächsten Wochen wird das geschehen. "Im Oktober steht die Ernte auf unserem Safran-Testfeld an", erklärt Frieder Matter. Dabei wollen die Entwickler weitere Erfahrungen sammeln, den Ernteroboter stetig optimieren und die Datenbasis für dessen künstliche Intelligenz zum Erkennen der Safran-Blüten erweitern. Parallel wollen sich die Master-Studenten auch um das Exist-Gründerstipendium des Bundeswirtschaftsministeriums bewerben sowie Investoren suchen, um nach der Uni mindestens ein Jahr in Vollzeit am Erfolg ihres Start-ups zu arbeiten.

Info: www.safranmatters.de