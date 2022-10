Von Stephanie Kern

Hüffenhardt. 100 Feuerwehrleute, viele davon etwa 20 Stunden im Einsatz, ein großer Schaden, Menschen, die ihre Häuser verlassen mussten: Die Bilanz, die Torsten Heiß, Kommandant der freiwilligen Feuerwehr Hüffenhardt-Kälbertshausen zieht, ist verheerend. In der Nacht von Freitag auf Samstag wurden seine Feuerwehrleute zu einem Brand in Hüffenhardts Ortskern gerufen, eine Scheune stand in Flammen.

Eine Anwohnerin hatte bemerkt, dass die Scheune brannte. Die Flammen schlugen aus dem Dach und drohten bereits, auf das angrenzende Wohnhaus sowie auf eine weitere Scheune überzugreifen. Die Feuerwehr rückte mit einem Großaufgebot an und begann unmittelbar, den Brand zu bekämpfen. Insgesamt waren 100 Feuerwehrleute im Einsatz, Hilfe bekamen die Hüffenhardter von den Feuerwehren aus Haßmersheim, Wollenberg, Bad Rappenau und Aglasterhausen. "Die Zusammenarbeit war sehr kollegial und professionell", betont Kreisbrandmeister Jörg Kirschenlohr.

Trotz der Bemühungen konnte allerdings nicht mehr verhindert werden, dass sich der Brand auf die Dächer des Wohnhauses und der Scheune des landwirtschaftlichen Anwesens ausweitete. Die 50-jährige Bewohnerin und der 66-jährige Bewohner konnten ihr Haus aber noch selbstständig verlassen. Die 20 Bewohner der umliegenden Wohnhäuser wurden vorsorglich evakuiert und in der nahen Grundschule untergebracht. Die umliegenden Straßen mussten von der Polizei gesperrt werden. Nach vielen Stunden Löscharbeiten konnte wenigstens eine weitere Ausbreitung des Feuers verhindert werden.

Die Feuerwehr brachte die Nachbarschaft in Sicherheit. Foto: zg

"Wir waren schnell vor Ort und haben den Löschangriff gestartet", berichtet Torsten Heiß vom Einsatz. "Aber als wir die zweite Drehleiter angeschlossen haben, reichte der Wasserdruck nicht mehr aus." Der Innenangriff im angrenzenden Wohnhaus musste abgebrochen werden. "Das war definitiv eine Gefährdung", findet der Kommandant deutliche Worte. Jörg Kirschenlohr bestätigt: "Die Wasserversorgung war zwischendurch das große Manko." Auch wenn der Wasserversorger schnell reagiert habe und auch zwei Mitarbeiter der Wasserversorgungsgruppe vor Ort gewesen seien. "Bei allem, was nicht gut gelaufen ist: Die waren da und haben uns unterstützt", so Kirschenlohr.

Doch auch nachdem der eigentliche Brand gelöscht war, war der Einsatz für die Feuerwehr noch nicht erledigt: Bis Samstagabend, 20 Uhr, (also 20 Stunden!) waren die Feuerwehrmänner vor Ort. "Den ganzen Tag über gab es Glutnester, die sich entzündeten und gelöscht werden mussten", erzählt Heiß. Gegen Abend sei das Gebälk der Scheune dann zusammengebrochen; erst dann habe man die Glutnester endgültig löschen können.

"Dieser Einsatz war sehr fordernd. Es war auch ...