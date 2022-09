Von Stephanie Kern

Hüffenhardt. Sparen – das ist für die Hüffenhardter nichts Neues, sondern im Zuge der Haushaltskonsolidierung Alltagsgeschäft. In der Gemeinderatssitzung am Donnerstagabend musste nun darüber entschieden werden, ob die Gemeinde trotz Sparkurs die Tennisplätze umbaut und inwiefern man durch Abschaltung der Beleuchtung Energie sparen kann.

"Meine undankbare Aufgabe ist es, mich mit den Zahlen zu beschäftigen", führte Hauptamtsleiterin Karin Ernst zur Grundsatzentscheidung über die Tennisplätze hin. Schon 2019 hatte sich der Gemeinderat eigentlich dafür entschieden, die brachliegenden Tennisplätze umzubauen und ein multifunktionales Kleinspielfeld zu schaffen. Inzwischen wurde auch eine Leader-Förderung dafür zugesagt, ein Förderantrag an den Ausgleichsstock wurde abgelehnt. Die Kosten werden auf 127.000 Euro geschätzt; angesichts der Preissteigerungen sei aber mit weiteren Kosten von 12.000 Euro zu rechnen. Von Leader bekommt die Gemeinde im Fall einer Umsetzung bis zum 31. Mai rund 60.000 Euro. "Heute ist zu beraten, ob wir die Eigenmittel von 75.300 Euro einsetzen. Wenn nicht, sollten wir die Förderung fairerweise zurückgeben", meinte Ernst. Im Haushalt war die Maßnahme eingeplant.

Gemeinderat Heiko Hagner meinte: "Das ist unsere letzte Chance. Wenn wir es jetzt nicht machen, bleibt es ewig so." Dem schlossen sich auch Erhard Geörg und Philipp Weber an. "Ich denke, dass wir es machen sollten, unserer Jugend zuliebe", sagte Weber. Der berichtete auch davon, dass die Hüffenhardter Jugendlichen schon in die umliegenden Gemeinden ausweichen.

Gemeinderätin Anette Rieger bemerkte: "Ich kann es zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht befürworten." Armin Hagendorn zeigte sich mit Blick auf die kommenden Aufgaben besorgt: "Ich denke, es wäre gut, wenn wir den Geldbeutel nicht ganz geplündert hätten." Bernd Siegmann schlug zuerst eine Verkleinerung des geplanten Bewegungsplatzes vor, stand dem Projekt aber auch kritisch gegenüber. "Wir sollten nicht vergessen, dass Pflichtaufgaben auf uns zukommen – die Kanäle werden befahren, und die Feuerwehrbedarfsplanung steht an. Ich denke, da ist das Geld besser aufgehoben." Man könne eben nicht alle Bevölkerungsgruppen gleichermaßen berücksichtigen. Oliver Hohenhausen blies ins gleiche Horn: "Das Hauptargument ist die Förderung – die ist aber für mich unerheblich, wenn wir uns unseren Eigenanteil nicht ...