Caroline Reznik ist an ALS erkrankt – und geht inzwischen sehr offen mit der unheilbaren degenerativen Erkrankung des motorischen Nervensystems um. In ihrem zweiten Buch „Totgesagte leben länger“ gewährt sie tiefe Einblicke in ihr Leben und auch in ihr Leiden. Der Haßmersheimer Kinder- und Jugendbuchautor Thorsten Peter (l.) stand ihr dabei mit Rat und Tat zur Seite. Foto: Heiko Schattauer