Horrenberg. (aham) In Horrenberg waren 60 Feuerwehrleute aus Horrenberg-Balzfeld, Dielheim, Wiesloch und Meckesheim sowie ein Rettungswagen und die Polizei am Samstag gegen 20.20 Uhr zu einem Landwirtschaftsbetrieb geeilt. Die erste Meldung ließ Böses befürchten: Ein Traktor stand in Vollbrand – in einer offenen Scheune mit Strohballen. "Wir gingen davon aus, dass das ganze Gebäude brennt", berichtet Oliver Römmer, stellvertretender Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Horrenberg-Balzfeld. Glücklicherweise saß die gesamte Feuerwehr zu diesem Zeitpunkt im Feuerwehrhaus zusammen, die Jahreshauptversammlung mit anschließendem Essen hatte nämlich just an diesem Abend stattgefunden.

Entsprechend schnell waren die Wehrleute zur Stelle, zumal der Einsatzort nur wenige Hundert Meter entfernt war. Dort fanden sie einen Traktor in Vollbrand vor. Dieser stand zwischen mehreren Maschinen und Anbaugeräten in einer Halle. Ebenfalls lagerten in etwa zehn Meter Entfernung mehrere Strohballen. Nach 20 Minuten war laut Römmer die größte Gefahr gebannt, nach einer Stunde vermeldete die Wehr "Feuer schwarz" . Nach den Aufräumarbeiten endete der Abend noch gesellig im Feuerwehrhaus. "Wir haben noch die Reste gegessen und getrunken", erzählt Römmer schmunzelnd.