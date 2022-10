Walldürn. (jam) Die SWR1-Moderatoren Corvin Tondera-Klein und Ingo Lege sind aktuell in ganz Baden-Württemberg unterwegs – jeder je in einer Stadt am Tag. Dort haben sie Aufgaben zu lösen und müssen den jeweils anderen übertrumpfen. Ingo Lege ist am heutigen Freitag in Walldürn auf dem Schlossplatz zu Gast.

Laut SWR-Pressesprecherin Carolin Hoos ist der Moderator ab etwa 13 Uhr vor Ort, um sich mit der Hilfe der Walldürner gegen seinen Kollegen in Riedlingen zu behaupten. Die genaue Aufgabe, vor die der SWR seine Moderatoren sowie die Bürger Walldürns stellt, wird erst am heutigen Tag im Radioprogramm von SWR1 bekannt gegeben.

Am Mittwoch waren zum Beispiel die Bürger in Tuttlingen und Weinheim gefragt, möglichst viele und schwere Kürbisse und Melonen "in die Waagschale zu werfen".

Beim Wettstreit geht es nicht nur um die Ehre Walldürns, auch jeder Einzelne kann gewinnen. Denn in der siegreichen Stadt verlost der erfolgreiche SWR-Moderator gegen 17.30 Uhr Karten für die SWR1-Hitparaden-Finalparty am Freitag, 28. Oktober, in der Stuttgarter Schleyerhalle. Für die Tickets kommt natürlich nur in Frage, wer dem Moderator in der Gewinnerstadt geholfen hat.