Von Marcus Deschner

Hirschhorn. Hauptsächlich um Anträge von "Profil Hirschhorn" ging es in der ersten Sitzung des Ausschusses für Stadtentwicklung nach der Sommerpause am Dienstag im Bürgersaal. Zum einen will die Fraktion bei zwei Wanderwegen Lücken schließen, zum anderen soll der Wolfenacker als Familienpark aufgewertet werden.

Andrea Weber begründete für ihre