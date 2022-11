Hirschhorn. Workshops, Seminare, Planspiele, Wettbewerbe und weitere Veranstaltungen rund um das Thema berufliche Selbständigkeit gibt es während der Gründungswoche Deutschland vom 14. bis 20. November. In diesem Rahmen organisiert die Wirtschaftsregion Bergstraße/ Wirtschaftsförderung Bergstraße GmbH (WFB) am 22. November eine Veranstaltung für Existenzgründer, junge Unternehmen und Unternehmensnachfolger im hessischen Neckartal.

Die WFB ist offizieller Partner der Initiative, die gemeinsam mit dem Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz mit kostenlosen Angeboten Impulse zu Gründungskultur setzen möchte. "Alle Veranstaltungen der WFB finden unter dem Dach der Gründungsoffensive Bergstraße-Odenwald statt, mit der wir das Gründungsklima in der Region weiter verbessern wollen", informieren Markus Lahm, Leiter des Fachbereichs Gründerberatung, und Marco Kreuzer, Gründerberater und Projektleiter der Gründungsoffensive Bergstraße-Odenwald.

Am Dienstag, 22. November, findet von 13 bis 17 Uhr beraten sie beim virtuellen Existenzgründersprechtag für das hessische Neckartal. Veranstalter sind die Städte Neckarsteinach und Hirschhorn in Kooperation mit der WFB. Die Teilnahme ist kostenfrei. Termine zu den Beratungen, die online per Video erfolgen, können unter Telefon (06252) 689 29 75 oder per E-Mail: marco.kreuzer@wr-bergstrasse.de vereinbart werden.

Info: Wissenswertes über die Gründungsoffensive Bergstraße-Odenwald und die Beratungsangebote der WFB unter www.wirtschaftsregion-bergstrasse.de/Wirtschaft/Gruendungsoffensive-Bergstrasse-Odenwald.