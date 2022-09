Hintergrund - Kurse

Die zehn aktuell beliebtesten Kurse in diesem Semester sind Zumba, Hatha-Yoga, Hip-Hop-Tanzen & Ballett für Kids, Sprachkurse in Italienisch und Englisch, Kräuterwanderung am 30. September (neuer Kurs), die Studienfahrt zur Buchmesse am 21. Oktober, Frauenakademie sowie der Entspannungsmix "Yoga, Qigong, Tai Chi, Pilates & Co" (neuer Kurs).

Weiterlesen mit + Lokale Themen + Hintergründe

+ Analysen

Meine RNZ+ Zugang zu allen Inhalten von RNZ+

Zugang zu allen Inhalten von RNZ+ Top-Themen regional, aus Deutschland und der Welt

Top-Themen regional, aus Deutschland und der Welt Weniger Werbung mit RNZ+ RNZ+ Angebot für Neukunden 0,99€ 1 Monat einmalig 0,99 €

danach 6,90 € pro Monat

Zugriff auf alle RNZ+ Artikel

inkl. gratis Live-App Jetzt kaufen Tagespass 1,49€ 24 Stunden alle RNZ+ Artikel lesen Jetzt Tagespass kaufen Sie sind schon Printabonnent? 5,20€ Digital Plus 5,20 € pro Monat

inkl. E-Paper

Alle RNZ+ Artikel & gratis Live-App Jetzt Digital Plus kaufen Oder finden Sie hier das passende Abo Shop Sie haben bereits ein Konto? Einloggen