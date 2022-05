Zeit zum Feiern auf der Strecke

Reichert hatte mit Reibolds Amtsvorgänger Hermann Roth 2018 jenes Flurneuordnungsverfahren in Gang gesetzt , das bis September 2021 den Weg freimachte für die Sanierung dieser kürzesten Verbindung zwischen Heddesbach und dem Eberbacher Ortsteil Brombach. Die war zu diesem Zeitpunkt längst so marode, dass sie 2016 komplett gesperrt werden musste. Hermann Roth konnte zum Baustellenfest jetzt auch etliche "alte Fahrensgenossen" begrüßen – aus dem Landratsamt den früheren Ersten Landesbeamten Joachim Bauer etwa, oder Lothar Schlesinger, Vorgänger Andreas Neuberts im Amt für Flurneuordnung. Auch der ehemalige Ortsvorsteher von Brombach Viktor Hartmann feierte mit.

Gut über 30 Festgäste mit Landrat Stefan Dallinger an der Spitze waren gekommen, um von Heddesbacher Seite aus gemeinsam die Strecke abzufahren und sich dabei von Andreas Neubert, Chef des Amts für Flurneuordnung im Rhein-Neckar-Kreis, die technische Ausführung der Baustelle erläutern zu lassen. Seit Beginn der Erdarbeiten vor drei Wochen schreitet das Werk nun so rasch voran, dass die Gelegenheit günstig war, es in gut gelaunter Runde auch mal gemütlich angehen zu lassen. Für die Bewirtung sorgte Heddesbachs Bürgermeister Volker Reibold. Wird das Sträßchen Ende Oktober dann plangemäß für den Verkehr freigegeben, will Eberbach die Tische decken, stellte sein Amtskollege Peter Reichert in Aussicht.

Heddesbach/Eberbach. Wer hat sich über die Jahre nicht schon alles den Kopf zerbrochen, hat "Hirnschmalz verwendet" auf den gut 3 Kilometer langen Verbindungsweg zwischen Brombach und Heddesbach ; hat verhandelt, gestritten und Schriftstücke unterzeichnet. Bürger und Politiker auf allen Ebenen, Landtagsabgeordnete, Kreisvertreter, Bürgermeister und Ortschaftsräte – nicht wenige der sprichwörtlichen Wegbereiter sind heute schon gar nicht mehr im Amt. Kaum verwunderlich also, dass der meistgehörte Satz beim Baustellenfest am Freitagvormittag ein freudig-erstauntes "Dass wir das noch erleben dürfen!" war.

Von Jutta Biener-Drews

Nächste Woche sind Neubert zufolge die Erdarbeiten im Kasten. Dann wird der Unterbau der Straße vorbereitet, eine Schotterschicht aufgebracht, anschließend asphaltiert. 3,5 Meter breit wird die künftige Fahrbahn, seitlich kommen Entwässerungsrinne und befestigter Seitenstreifen hinzu, sodass sich eine befahrbare Kronenbreite von 5,5 Metern ergibt. An 17 Ausweichstellen wird die Fahrbahn auf sieben Meter aufgeweitet. Im Augenblick türmen sich an den Rändern mit teils gewaltigen Steinbrocken durchsetzte Erdwälle. "Die größten Felsen werden wir für eine landschaftspflegerische Ausgleichsmaßnahme verwenden und damit einen durchgängigen Wasserlauf für Amphibien schaffen", erklärte Neubert.

In diesem Sinne, so Landrat Stefan Dallinger in seiner launigen Ansprache, sei Brombach wirklich "steinreich". Die rund 2 Millionen Euro Baukosten schultern allerdings Bund, Land, Rhein-Neckar- und Kreis Bergstraße, Stadt Eberbach und Gemeinde Heddesbach. Und sobald die Straße fertig ist, will Hessen sie als Umleitung nutzen, um die Kreisstraße zwischen Brombach und Hirschhorn sanieren zu können.