Ein weiterer Punkt, der großen Raum einnahm, ergab sich aus den Vorgaben aus Freiburg, Kirchen im Winter nicht über zehn Grad Celsius zu heizen. "Große Räume, kurze Nutzungsdauer, oftmals eine kleine Zahl an Gottesdienstteilnehmern. Hier sahen sich die Räte herausgefordert, die Situation auch als Chance wahrzunehmen und mutig manches neu zu denken oder auszuprobieren", berichtet Gemeindereferentin Claudia Beger. Kreative Ideen sollen helfen, das Beste für die Gemeinde zu ermöglichen. So standen Überlegungen nach der Reduzierung der Gottesdienste in den großen Gotteshäusern zugunsten der kleineren und energetisch besser ausgerüsteten Pfarrkirchen, Wolldecken als Angebot an den Kirchentüren sowie die Nutzung der Gemeindesäle als sogenannte Winterkirche im Raum. Einig waren sich alle, dass die Gemeindeteams mit ins Boot genommen, die Gemeindemitglieder informiert und zum Gespräch eingeladen sowie Ideen aus den Reihen der Gottesdienstbesucher gesammelt werden sollen. Fragen wie: "Was empfinden Sie als zumutbar? Könnten Sie sich vorstellen, mit einer Wolldecke zur Kirche zu kommen? Könnten Sie sich vorstellen, auch öfter in eine andere Pfarrei zum Gottesdienstbesuch zu fahren?", sollen deutlich machen, dass nur gemeinsam eine möglichst gute Lösung gefunden werden kann. Erstaunlich war die Beobachtung, dass sich aus der Diskussion über die Energieproblematik schnell gemeindepastorale Fragen ergaben und visionäre Ideen Raum fanden.

Hardheim. (pm) Der Pfarrgemeinderat der Seelsorgeeinheit Hardheim/Höpfingen kam vor Kurzem zu einer Sitzung zusammen. Nach dem geistlichen Impuls lenkte Vorsitzender Manfred Weihbrecht den Blick auf den Sommer. Besonderes Augenmerk galt dabei Gottesdiensten im Freien, bei denen es gelang, Gläubige aus mehreren Gemeinden zusammenzuführen. Das KjG-Zeltlager und die Leistung der Leiterrunde wurde vom Gremium als wichtiges Angebot für Kinder und Jugendliche gesehen und die Durchführung wertgeschätzt.

Pfarrer Wolff stellte den Haushaltsplan vor und verwies angesichts massiver Preissteigerungen im Bausektor auf die Herausforderung, anstehende nötige Renovierungen durchzuführen. Der finanzielle Spielraum werde enger und einzelne Projekte müssten neu bedacht werden. Der Haushaltsplan 2022/23 wurde mit allen Unwägbarkeiten, in der Hoffnung, dass die Planungen in die richtige Richtung weisen, mit einer Enthaltung angenommen.

Ein Problem bleibt: Wie überall muss angesichts der hohen Kosten Energie dringend eingespart werden. Der Fokus des Pfarrgemeinderats liegt dabei eindeutig darauf, zu Entscheidungen zu gelangen, die den Menschen zugewandt sind, die Gemeinschaft stärken und deren Entwicklung im Blick haben.

Weiter informierte Pfarrer Wolff über die von der Gemeinde Höpfingen geplante Erweiterung des Kindergartens Waldstetten in einen zweigruppigen Kindergarten im Dorfgemeinschaftshaus und den Stand der Planungen, um für eine weitere Gruppe in Höpfingen Raum zu schaffen. Ab Januar 2023 wird auch auf die Saalmieten für Pfarrheim und Gemeindezentrum Umsatzsteuer anfallen. Das bringt eine Erhöhung der Saalmieten mit sich. Den Dank der Pfarrgemeinde richtete Pfarrer Wolff an die "Parforce"-Bläsergruppe für ihre Spende zugunsten der Sanierung des Missionskreuzes an der Kirche St. Alban.

Ein wichtiger Punkt für das Gremium des Pfarrgemeinderats ist die jährliche Fortschreibung der Pastoralkonzeption mit deren Änderungen und Aktualisierungen, um die Entwicklung der Gemeinde im Blick zu behalten und entsprechend entscheiden zu können. Da die Öffnungszeiten des Pfarrbüros Höpfingen kaum noch Zuspruch erfahren und sich das Publikum inzwischen in den meisten Fällen in Hardheim meldet, soll in Absprache mit dem Gemeindeteam eine Lösung gefunden werden, wie etwa turnusmäßige Sprechstunden im Gemeindezentrum, das barrierefrei zu erreichen ist.

Mit den Informationen aus den Gemeindeteams schloss die Sitzung. Hier wurde von den Vertretern aus Waldstetten auf den Erntedankgottesdienst in Kooperation mit dem Kindergarten und den Familienwortgottesdienst am 4. Dezember sowie auf eine Werbeaktion für den Ministrantendienst hingewiesen. Das Gemeindeteam Hardheim informierte über die Kombination von Friedensgebet und Lichterprozession sowie darüber, dass die Angebote der Seelsorgeeinheit auch über Facebook und über Instagram einer breiteren Öffentlichkeit zugänglich sein sollen. Das Gemeindeteam Schweinberg bewarb die Feier des Patroziniums am ersten Advent und berichtete von den Schwierigkeiten, sich zu treffen, wenn – wie auch andernorts durch den Verkauf von Pfarrhaus und/oder Pfarrheim – keine Räumlichkeiten mehr zur Verfügung stehen. Höpfingen informierte über den Verlauf der Lichterprozession und wies auf den Lyrics-Abend am 13. November hin. Die Verlegung der Stromkabel in den Boden beschäftigt die Aktiven in Dornberg. Die Wahrnehmung der Pfarrheime in Hardheim und Höpfingen als "Wohnzimmer" der Pfarrgemeinde soll gestärkt werden. Die Räumlichkeiten können für Geburtstage, Familienfeste und Zusammenkünfte über das Pfarrbüro Hardheim angefragt werden.

Info: Aktuelle Informationen aus der Seelsorgeeinheit Hardheim-Höpfingen im Madonnenland sind unter www.se-madonnenland.de zu finden.