Hardheim. (dore/pm) "An Mariä Geburt fliegen alle Schwalberl furt". Auf dieses alte Sprichwort ist immer noch Verlass, denn Mariä Geburt ist am heutigen Donnerstag und seit einigen Tagen können auch die Menschen in der Region wieder beobachten, wie sich die Schwalben sammeln.

So wie Helmtrud Englert aus Hardheim, die am Dienstagmorgen eine große Schar der Vögel mit ihrer Kamera