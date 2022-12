Hardheim. (dore) "Noch mehr runter vom Gas" heißt es seit der vergangenen Woche für Autofahrer in der Straße Am Klettenberg, der Sommeräckerstraße, der Höhenstraße und der Lindenstraße in Schweinberg. In dem Wohngebiet gilt nun dauerhaft "Tempo 30", die entsprechenden Schilder stehen. Der Grund für die neue Regelung ist, dass sich in der Lindenstraße der katholische Kindergarten St. Josef befindet, wie Bauamtsleiter Daniel Emmenecker auf Nachfrage der Rhein-Neckar-Zeitung mitteilte.

Der Elternbeirat und die Kindergartenleitung hatten die Geschwindigkeitsreduzierung für die Sicherheit der Kindergartenkinder angeregt. "In Zusammenarbeit mit dem Gemeindeverwaltungsverband Hardheim-Walldürn haben wir das dann realisiert bekommen", so Emmenecker. In den Hardheimer Wohngebieten abseits der großen Durchgangsstraßen gilt schon länger "Tempo 30".