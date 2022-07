Hardheim. (RNZ) Der Investor Schoofs Immobilien verzichtet darauf, den Bürgermeister-Schmider-Platz im Zuge der Revitalisierung des Erfaparks als Fläche für Kurzzeitparker zu nutzen. Das Unternehmen reagiert damit auf einen Protest Hardheimer Bürger. Diese hatten per Leserbrief in der RNZ und zusätzlich vor Ort bei Demonstrationen gegen die geplante Veränderung des Areals aufbegehrt. "Wir bauen am Ende nicht für uns, sondern für die Bürger Ihrer Gemeinde", erklärt Schoofs-Geschäftsführer Mohamed Younis in einem Brief an Bürgermeister Volker Rohm und den Gemeinderat. In diesem Schreiben, das der RNZ vorliegt, erläutert der Investor, warum er der Argumentation der Demonstrierenden zwar nicht folgen kann, deren Wünsche aber dennoch berücksichtigen will.

So betont Younis, dass sein Unternehmen trotz größerem Aufwand und unter höheren Investitionen geplant hatte, den Bürgermeister-Schmider-Platz als Aufenthaltsraum zu bewahren – allerdings an einem leicht veränderten Standort. "Leider wurde diese ,Verlagerung‘ um wenige Meter als ,Vernichtung‘ suggeriert und gegen das Vorhaben instrumentalisiert", bedauert der Geschäftsführer. Den Vorteil dieser Veränderung begründet er damit, Kurzzeitparkplätze für die kleinen Läden wie Apotheke, Optiker, Bäcker und Eisdiele zu benötigen: "Diese machen nun mal diese Läden überlebensfähig."