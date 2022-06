Hardheim. (jam) Der Kreisverkehr am Hardheimer Ortsausgang in Richtung Wertheim ist wieder für den Verkehr freigegeben. Er war seit Ende Mai für Kanalarbeiten gesperrt, die das noch junge Baugebiet "Trieb II" an ein neues Regenüberlaufbecken anbinden. Für Verzögerungen hatte der felsige Untergrund gesorgt.

Inzwischen sind die Kanäle aber verlegt und die Fahrbahn asphaltiert. Ihren