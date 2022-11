Hardheim. (RNZ) Aus bisher ungeklärter Ursache geriet am Mittwochmorgen laut Polizeiangaben gegen 7 Uhr ein Pkw auf einem Firmengelände in der Würzburger Straße in Brand. Beim Eintreffen der Abteilungswehren Hardheim und Schweinberg stand das Fahrzeug in Vollbrand.

Die Feuerwehrleute konnten das Feuer zügig mit der Schnellangriffseinrichtung des Löschfahrzeuges unter Kontrolle bringen und schließlich ablöschen. Andere Fahrzeuge oder Gebäude sind zum Glück nicht in unmittelbarer Gefahr gewesen. An dem Auto entstand Totalschaden in Höhe von 2000 Euro, auch der Belag auf dem Grundstück wurde beschädigt. Hier ist die Schadenshöhe noch unbekannt.