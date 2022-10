Energie für rund 15.000 Haushalte soll der Solarpark "Böttinger Hof" erzeugen. Am 14. November wird es einen "Infomarkt" in der Deutschmeisterhalle zu dem Großprojekt geben; ab 19.30 Uhr ist dort ein Bürgerdialog geplant. In der Sitzung galt es, einen Abwägungsbeschluss zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan mit Änderung des Flächennutzungsplans zu fassen, nachdem Behörden und Öffentlichkeit zu den Planungen der EnBW Stellung nehmen durften.

Von Caspar Oesterreich

Gundelsheim. Schwere Kost lag am Mittwochabend auf den Tischen der Gundelsheimer Gemeinderäte. Fast zwei Pfund bringen die ausgedruckten Sitzungsvorlagen auf die Waage. Aber auch inhaltlich war der Abend gehaltvoll. Mit Beschlüssen zu den zwei geplanten Solarparks "Böttinger Hof" und "Bernbrunn" sowie der Erneuerung der Forsteinrichtung 2022 bis 2031 hatte das Gremium weitreichende Entscheidungen zu fällen. Die Festlegung der Vergabekriterien und Preise im Baugebiet "Baumgarten" sorgten ebenfalls für reichlich Diskussionsbedarf. Als beim vorletzten Tagesordnungspunkt und zu fortgeschrittener Stunde dann auch noch der Zwischenbericht zum städtischen Ergebnishaushalt 2022 anstand, war den Räten der Appetit endgültig vergangen.

Meist haben Bekanntgaben aus nicht-öffentlichen Sitzungen kaum Nachrichtenwert. Diesmal war die sonst nur obligatorische Verkündung aber spannend. Nicht, weil Bürgermeisterin Heike Schokatz nach jahrelanger Debatte endlich berichten konnte, dass Sporthalle, Rathaus und Feuerwehr nun durch die Energeno Heilbronn-Franken mit Fotovoltaikanlagen bestückt werden, was der Stadt rund 300 Euro pro Jahr einbringen wird. Wirklich interessant war ihre Aussage, dass man mit Blick auf die Energieversorgung einen Notstromgenerator für 30.000 Euro sowie eine mobile Tankstelle für 5000 Euro bestellt habe. Zwei Satellitentelefone für 2200 Euro seien bereits geliefert worden.

Energie für rund 15.000 Haushalte soll der Solarpark "Böttinger Hof" erzeugen. Am 14. November wird es einen "Infomarkt" in der Deutschmeisterhalle zu dem Großprojekt geben; ab 19.30 Uhr ist dort ein Bürgerdialog geplant. In der Sitzung galt es, einen Abwägungsbeschluss zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan mit Änderung des Flächennutzungsplans zu fassen, nachdem Behörden und Öffentlichkeit zu den Planungen der EnBW Stellung nehmen durften.

25 Stellungnahmen seien eingegangen, "17 davon mit Hinweisen, die wir beachten müssen", erklärte Fachplaner Dieter Gründonner, "wobei die meisten rein textlicher Natur sind". Schlicht zur Kenntnis nahm man den Einwand des Bauernverbands Heilbronn-Ludwigsburg, der dem Vorhaben "insgesamt kritisch bzw. ablehnend" gegenübersteht. Ebenso wie Gemeinderat Eberhard Scheuerle (CDU). Er befürchtet, dass nach der festgelegten Nutzungsdauer von 30 Jahren die 64 Hektar große Ackerfläche nicht mehr als solche genutzt werden darf. Statt Flächen der Nahrungsmittelproduktion für erneuerbare Energien zu nutzen, sollten "Audi oder Lidl ihre Dächer damit versehen müssen".

Dem widersprach Stefan Wresch von der EnBW energisch. Ein späterer Umbruch sei auf jeden Fall möglich, da durch den Bau der Solaranlage nicht in die Ackerfläche an sich eingegriffen werde. Zudem verpflichte sich die EnBW privatrechtlich; sollte wider Erwarten keine landwirtschaftliche Nutzung mehr möglich sein, sei der Energieversorger zu Schadensersatzzahlungen gezwungen. "Das wird in den Satzungsbeschlüssen auch so festgeschrieben", betonte Wresch.

Nach zahlreichen weiteren Fragen aus dem Gremium, u. a. zur Pflege der Wiese (wird durch Schafe beweidet) und der Nutzungsdauer (auch nach 30 Jahren wäre die Anlage noch wirtschaftlich), wurde der Abwägungsbeschluss bei einer Gegenstimme mehrheitlich angenommen.

"Im Gegensatz zu den Kollegen stehen wir noch ganz am Anfang unsres Projektes", leitete Andreas Tiefau seine Präsentation zum Vorentwurf des Bebauungsplans "Solarpark Bernbrunn" ein. Auf 32 Hektar in Privatbesitz soll eine Fotovoltaikanlage mit 32 Megawatt-Peak errichtet werden. Die landwirtschaftlichen Wege auf dem Areal bleiben erhalten. Einstimmig billigte der Rat den Vorentwurf und machte den Weg frei für eine frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit. Gemeinderat Scheuerle war befangen und durfte nicht mit abstimmen.

Ausführlich stellten Forstamtleiter Martin Rüter und Revierleiterin Julia Meny ihre mittelfristige Planung 2022 bis 2031 im Stadtwald vor. Der Hiebsatz wird sich insgesamt auf 17.000 Festmeter belaufen, auf einer Fläche von 35 Hektar ist (teure) Jungbestandspflege vorgesehen. "Sie haben einen gut durchmischten Wald, der relativ stabil ist", erklärte Rüter. Den gelte es auch künftig zu erhalten. Dabei strebe man "weiterhin positive bzw. ausgeglichene Betriebsergebnisse" an. Einstimmig sprach sich der Rat für die Planung aus. Zwei Gegenstimmen gab es beim Beschluss, den Brennholzpreis auf 90,95 Euro brutto zu erhöhen und maximal zehn Festmeter pro Haushalt zu veräußern.

Anschließend folgte eine längere Diskussion zu Vergabekriterien und Preis von Bauplätzen im Gebiet "Baumgarten". Vor allem aus Reihen der SPD und LuB kam Kritik am komplizierten Punktesystem; Reinhold Lustig (CDU) fand den Preis von 259 Euro/m2 "viel zu hoch". Am Ende stimmten 13 Räte zu und neun dagegen.

Aufgrund der späten Stunde gab es keine Präsentation und Aussprache mehr zum Haushaltszwischenbericht. Gegenüber der RNZ erklärte Kämmerer Andreas Ockert: "Bei der Gewerbesteuer liegen wir aktuell 460.000 Euro über dem Plan." Die Preisentwicklung bei Brennstoffen werde bis Ende des Jahres mit rund 100.000 Euro Mehrkosten zu Buche schlagen. Unter dem Strich verringert sich das Defizit im Ergebnishaushalt wohl aber auf 1,2 Millionen Euro.