Außerdem steht nun fest, dass die Kinder der Kita Regenbogenland während der umfangreichen Sanierung ihres Gebäudes im Haus der Vereine (wird für diesen Zweck nun zunächst für rund 175.000 Euro renoviert) untergebracht werden; eine kleine Gruppe weicht überdies in die Villa Kinderbunt aus. Nach jahrelangem Hin und Her wurde Eltern und Erziehern schließlich ein Zeitplan zum weiteren Vorgehen präsentiert.

Die guten Nachrichten zuerst: Schützenverein, DLRG-Ortsgruppe, Eintracht Obergriesheim und der DRK-Ortsverein dürfen sich allesamt über eine Vereinsförderung freuen. Gegen das Bauvorhaben des Albvereins, am Calvarienberg ein neues Gebäude zu errichten, gab es keinen Einwand. Und mit dem Beschluss zur Neugestaltung des Gundelsheimer Friedhofs (Wege und Vorplatz) nach den Planungen im Antrag für den Ausgleichsstock, nimmt auch jenes Vorhaben nun endlich halbwegs konkrete Formen an. Wobei erst zu einem späteren Zeitpunkt im Technischen Ausschuss Details besprochen werden sollen.

Gundelsheim. Auf die ein oder andere Art und Weise wird man als Zuhörer im Gundelsheimer Gemeinderat immer wieder überrascht – und muss sich dann entscheiden, ob ein verwirrtes Kopfschütteln oder eher ein verlegenes Grinsen die richtige Reaktion auf die mitunter recht skurrilen Diskussionen und Abstimmungen ist. So auch wieder am vergangenen Mittwochabend.

Von Caspar Oesterreich

Gundelsheim. Auf die ein oder andere Art und Weise wird man als Zuhörer im Gundelsheimer Gemeinderat immer wieder überrascht – und muss sich dann entscheiden, ob ein verwirrtes Kopfschütteln oder eher ein verlegenes Grinsen die richtige Reaktion auf die mitunter recht skurrilen Diskussionen und Abstimmungen ist. So auch wieder am vergangenen Mittwochabend.

Die guten Nachrichten zuerst: Schützenverein, DLRG-Ortsgruppe, Eintracht Obergriesheim und der DRK-Ortsverein dürfen sich allesamt über eine Vereinsförderung freuen. Gegen das Bauvorhaben des Albvereins, am Calvarienberg ein neues Gebäude zu errichten, gab es keinen Einwand. Und mit dem Beschluss zur Neugestaltung des Gundelsheimer Friedhofs (Wege und Vorplatz) nach den Planungen im Antrag für den Ausgleichsstock, nimmt auch jenes Vorhaben nun endlich halbwegs konkrete Formen an. Wobei erst zu einem späteren Zeitpunkt im Technischen Ausschuss Details besprochen werden sollen.

Außerdem steht nun fest, dass die Kinder der Kita Regenbogenland während der umfangreichen Sanierung ihres Gebäudes im Haus der Vereine (wird für diesen Zweck nun zunächst für rund 175.000 Euro renoviert) untergebracht werden; eine kleine Gruppe weicht überdies in die Villa Kinderbunt aus. Nach jahrelangem Hin und Her wurde Eltern und Erziehern schließlich ein Zeitplan zum weiteren Vorgehen präsentiert.

Um ihrer Forderung Nachdruck zu verleihen, den ausgiebigen Diskussionen und Planungen nun auch endlich die dringend notwendigen Taten folgen zu lassen, waren rund 20 Familien der Kita Regenbogenland vor dem Beginn der Sitzung mit Laternen vor dem Rathaus erschienen. Genau so, wie sie es bereits ein Jahr zuvor bei der November-Sitzung 2021 getan hatten.

Im Elternbeirat fühle man sich über den Sachstand der Renovierungspläne schlecht informiert, erklärte Lisa Waschek stellvertretend gegenüber der RNZ. "Zugesagte Informationen seitens der Verwaltung sind auch auf Nachfrage nicht geflossen und ein bereits im Frühjahr für diesen Herbst angekündigter Elterninformationstermin durch die Stadt war nie wieder Thema." Nachdem die Debatte zur Ausweichstätte in der September-Sitzung von der Tagesordnung geflogen war, habe man kurzfristig Verwaltung und Gemeinderat zu einem Vor-Ort-Termin eingeladen und sich immerhin auf zukünftig bessere Kommunikation und eben jenen Zeitplan verständigt.

Das erklärte auch Bürgermeisterin Heike Schokatz, verbunden mit einer Entschuldigung: "Die Kommunikationsprobleme nehme ich auf meine Kappe." Anschließend stellte sie mit Hauptamtsleiter Oliver Schölzel den Plan vor. Demnach sollte in der aktuellen Sitzung der Grundsatzbeschluss gefasst und Planungsauftrag vergeben werden, um das Haus der Vereine umbauen zu können. In der Dezember-Sitzung will man die Bauanträge verabschieden. Der Antrag für finanzielle Förderung (50 Prozent, 550.000 Euro) aus dem Ausgleichstock soll bis zum 31. Januar 2023 gestellt sein, bevor man im Juni 2023 die Baugenehmigungen erteilen will.

Wann aber der Umzug der Kinder ansteht, geschweige denn die Umbauten beginnen, dazu finden sich im Zeitplan bisher nur Fragezeichen. "Für uns ist die Erstellung eines solchen Planes und vor allem auch dessen stetige Aktualisierung wichtig, da wir uns so eine gewisse Verbindlichkeit und ein Stück weit auch ,Zwang’ zur offenen Kommunikation seitens der Kommune erhoffen", macht Waschek deutlich.

Auch Armin Englert (SPD) kritisierte die Kommunikation. In den Vorlagen zur Friedhof- wie auch zur Kita-Sanierung sei von Beschlussvorschlägen keine Rede, nur "Kenntnisnahme" bzw. "Beratung über das weitere Vorgehen" vermerkt. "Und dann kommen Sie mit Beschlüssen um die Ecke, auf die wir uns überhaupt nicht vorbereiten konnten", bedauerte Englert gegenüber der Bürgermeisterin.

Mit Unklarheiten ging es auch bei den vielen Förderanträgen der Vereine weiter. "Unfair" befand Tobias Meckes (LuB) das häufige Abweichen von der städtischen Richtlinie – und stellte prompt den Antrag, dem Schützenverein nicht nur zehn Prozent (wie beantragt und in der Richtlinie vorgegeben), sondern wie anderen Vereinen auch gleich 50 Prozent zu gewähren. Mit neun zu sechs Stimmen wurde sein Antrag zur Verwunderung von Reinhold Lustig (CDU) angenommen. Enthaltungen (sechs an der Zahl) seien keine Gegenstimmen, klärte ihn Hauptamtsleiter Schölzel auf. "Das gilt nur für Wahlen, nicht für Beschlüsse." Auch rückgängig könne man die Entscheidung nicht machen, erläuterte er fünf Minuten später auf eine Frage von Faiza Schardey (SPD).

Dass bei zwei Anträgen die Eingangsfristen nicht eingehalten wurden, interessierte plötzlich niemanden mehr. Stattdessen Angst, nun auch der DLRG 50 Prozent für ihr (teures) Carport zugestehen zu müssen. Ein weiterer Antrag von Meckes blieb aber aus. Vielmehr wollte er auf die Ungleichbehandlung aufmerksam machen. An einer klar definierten Förderrichtlinie ohne solch große Spielräume würden immer mal wieder Praktikanten von der Verwaltungshochschule Kehl arbeiten, so Schölzel. Es dürfte auch damit also noch dauern. Eigentlich keine große Überraschung mehr.