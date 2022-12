Von Caspar Oesterreich

Gundelsheim. Selbst für die Haushaltsrede der Bürgermeisterin war keine Zeit. Dabei hatte Heike Schokatz zu Beginn der Gemeinderatssitzung in Gundelsheim schon drei Punkte von der ursprünglich 23 Themen zählenden Tagesordnung gestrichen: Weil noch Unterlagen zum Lärmgutachten fehlten, wurden Beratung und Beschluss zum Bebauungsplan (Planentwurf) "Ehemaliges Konservengelände" vertagt. Auf Bitten der LuB flog ebenso die Festlegung des Sanierungsumfangs der Kita Regenbogenland raus, was zwei Tagesordnungspunkte betraf.

"Wir sind in keinster Weise gegen die Sanierung der Kita", betonte der LuB-Fraktionsvorsitzende Ulrich Heinz nach scharfer Kritik von Annika Hartmann (Wfh). Verständnis für die erneute Vertagung hatte die Gemeinderätin keines. "Wir haben so viele Runden in der Kita gedreht, so viel schon besprochen, und jetzt kommen wir wieder nicht weiter", bedauerte sie. Man dürfe ein so bedeutendes Thema mit einem Kurzvortrag zu Maßnahmen und Kosten nicht in zehn Minuten abhandeln, erwiderte Jürgen Koß (LuB) und plädierte für eine Sondersitzung. "Was sollen wir mit dieser Sitzungsvorlage auch beschließen", ergänzte Heinz, der sich mehr Informationen zum Beispiel zur geplanten Heizung, verschiedene Sanierungsvarianten und nicht nur die mittlerweile ein Jahr alte Kostenschätzung von 1,1 Mio. Euro von der Stadtverwaltung wünschte.

"Sieben Jahre wird an der Thematik bereits gearbeitet", machte Tobias Hartmann deutlich. "Man erkennt als Bürger nicht, dass Bildung in Gundelsheim wichtig ist." Der Elternbeirat der Kita Regenbogenland nutzte die Bürgerfragestunde, um zu betonen, "dass endlich etwas passieren muss", und wollte wissen, wie sich der erneute Zeitverzug auf mögliche Fördermittel aus dem Ausgleichstock verhält, ob auch dieser Antrag nun verschoben werde.

Nein, antwortete Bürgermeisterin Schokatz. Man arbeite parallel an dem Ausgleichstockantrag, bis zum 31. Januar 2023 werde dieser "auf jeden Fall fristgerecht" eingereicht. Vorausgesetzt natürlich, der Gemeinderat kommt in der Sondersitzung zu einem Konsens. Nach 25 Minuten war die Debatte um die vertagte Kita-Sanierung schließlich abgeschlossen – und die eigentliche Sitzung begann.

In den folgenden rund zwei Stunden brachte das Gremium immerhin den Umbau des Hauses der Vereine in der Danziger Straße voran. Mit zwei Enthaltungen, 16 Ja- und zwei Gegenstimmen wurde das Bauvorhaben beschlossen. Bevor in dem Gebäude keine passenden Räumlichkeiten samt Fluchtwegen als Ausweichstätte für die ...