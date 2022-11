Detailliert stellten Stefan Wresch und Matthias Trenkel die Pläne des Energieversorgers vor. Erstmals zeigten die Fachplaner Visualisierungen der Windräder von verschiedenen Blickpunkten aus und kündigten überdies ein begleitendes Forschungsprojekt zu "intelligenten" Energiespeichern gemeinsam mit dem Fraunhofer-Institut ISE aus Freiburg auf dem Böttinger Hof an.

Es brauche zügig einen "massiven Ausbau der erneuerbaren Energien", betonte Meininger. Dass in der Deutschordensstadt von der EnBW ein Kombiprojekt aus Freiflächenfotovoltaik und zwei Windrädern geplant wird, war auch für die erfahrene Regierungsrätin ein Novum. "So etwas hatten wir in Stuttgart noch nie auf dem Schreibtisch."

Das machte als erste Rednerin des langen Abends auch Ann Kathrin Meininger von der Stabsstelle "Energiewende, Windenergie und Klimaschutz" im Regierungspräsidium Stuttgart deutlich. Schneller als der Bund will Baden-Württemberg die Klimaneutralität bereits 2040 erreichen, zehn Jahre zuvor das Etappenziel von 65 Prozent umgesetzt haben. Mit zehn genehmigten Windkraftanlagen in diesem Jahr recht ambitioniert.

Gundelsheim. Sie werde alle Interessen und Perspektiven ernst nehmen, versprach Bürgermeisterin Heike Schokatz direkt in ihrer Begrüßung. Viele waren zum Bürgerforum in die Deutschmeisterhalle gekommen, um sich ein umfassendes Bild vom geplanten Solar- und Windpark auf dem Böttinger Hof zu machen. Von der Möglichkeit finanzieller Beteiligung über den Artenschutz bis hin zum Schattenwurf der Rotatoren spann sich das weite Spektrum ihrer Fragen. Trotz zahlreicher Bedenken und Einwände war sich die große Mehrheit aber einig, dass an der Energiewende zwangsläufig kein Weg vorbeiführt.

Von Caspar Oesterreich

Seien Freiflächenfotovoltaik-Anlagen naturverträglich gestaltet, böten sie viele Potenziale etwa für Amphibien und Bodenbrüter, führten Luca Bonifer und Pia Schmidt vom Dialogforum "Energiewende und Naturschutz" aus. Die Kombination mit zwei Windrädern sorge aber wiederum für ein erhöhtes Gefahrenpotenzial für Vögel. Auch, weil Zugvögel wie etwa Gänse oder Störche die spiegelnden Solarpaneele mit Wasserflächen verwechseln könnten.

Neben dem Beitrag zur Energiewende gehe es bei dem Kombiprojekt auch um Erkenntnisgewinn, effektive Flächennutzung und stetige Energieerzeugung. "Gibt es ein Hochdruckgebiet, scheint die Sonne. Bei einem Tiefdruckgebiet haben wir eher Wolken, aber mehr Wind", verteidigte Wresch nach einigen Zwischenfragen aus dem Publikum das Vorhaben der EnBW. "Der Böttinger Hof ist auch keine bekannte Rastfläche für Zugvögel", gab Trenkel Erkenntnisse der Naturschutzbehörde wieder.

Die EnBW lege viel Wert auf die Naturverträglichkeit der Anlagen und habe längst umfangreiche Untersuchungen – u. a. zu Flugverhalten von Rotmilan und Fledermäusen – vorgenommen, antworteten die Planer auf weitere Fragen der Zuhörer. Zu bestimmten Zeiten sollen die Windräder abgeschaltet werden, eventuell auch technisch unterstützt durch das Vogelüberwachungssystem "IdentiFlight". Kosten dafür: rund 500.000 Euro.

Die eigentliche Frage-Antwort-Runde hatte da noch gar nicht offiziell begonnen. Schließlich standen erst noch Informationen zum Ablauf des Verfahrens von Frank Weller an, der im Landratsamt Heilbronn über die Genehmigungen für die getrennt voneinander beantragte Freiflächenfotovoltaik- und Windkraftanlage entscheiden wird.

Im August 2023 wolle man mit dem Bau des Solarparks beginnen und Mitte 2024 die Anlage in Betrieb nehmen, so Wresch. Die zwei Windräder (mit einer Nabenhöhe von rund 166 Metern und einem fast ebenso großen Durchmesser der Rotoren) sollen nach Plan 2024 errichtet werden und noch im selben Jahr auch ans Netz gehen, ergänzte Trenkel.

"Die Denkmalpflege ist nicht der natürliche Feind der Windkraft", machte Dr. Martin Hahn deutlich. Der Experte vom Landesamt für Denkmalpflege sprach sich ausdrücklich für erneuerbare Energien aus, betonte aber ebenso die besondere historische Bedeutung der Burgenlandschaft im Neckartal. Bernolph Freiherr von Gemmingen-Guttenberg sprach den Tourismus in der Region an und äußerte Befürchtungen um die Zukunft der Greifenwarte auf Burg Guttenberg. Statt zu den Zeiten der Flugschauen ein Abschalten der Windräder in Erwägung zu ziehen, verwies Trenkel aber nur auf einen ausreichenden Abstand von rund fünf Kilometern.

Neckarzimmerns Bürgermeister Christian Stuber fragte nach den Auswirkungen für den Stockbronner Hof. Man halte alle Richtlinien zu Schall und Schattenwurf ein, antwortete Trenkel. Gemeinderat Eberhard Scheuerle erneuerte seine Kritik über den Verlust hochwertigen Ackerlandes (wir berichteten) und zeigte sich auch von der Zusicherung der EnBW, den Ursprungszustand nach dem Rückbau der Anlagen wiederherzustellen, wenig begeistert. Positiv fassten dagegen viele Zuhörer die Möglichkeit auf, mit einer Investition von 500 bis 10.000 Euro finanziell von den Windrädern zu profitieren.

Nach knapp dreieinhalb Stunden intensiven Austauschs traten Publikum wie Planer zwar müde, aber um viele Erkenntnisse reicher, schließlich den Heimweg an.