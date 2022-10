Großeicholzheim. (joc) Einer der insgesamt drei Flügel an einem Windrad in Seckach-Großeicholzheim hängt seit Dienstagmorgen senkrecht nach unten. Ein Passant hatte den Schaden um 9 Uhr entdeckt und sofort der Leitstelle gemeldet. Polizei und Feuerwehr sicherten daraufhin noch am Morgen die Unfallstelle und die vier Zufahrten zum Windrad weiträumig ab.

Die Ursache für den Schaden ist momentan noch nicht bekannt. Gestern tobte allerdings – wie in weiten Teilen Süddeutschlands – auch über Großeicholzheim ein schweres Gewitter. Vielleicht schlug ja ein Blitz ein. Am Dienstagmorgen hörten Spaziergänger ein lautes Krachen und Knallen, das aus der Nähe des Windrads kam.