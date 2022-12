Von Falk-Stéphane Dezort

Gemmingen. Erst lautes Sirenengeheul, dann Martinshorn und massig Blaulicht: Eine tiefschwarze Rauchwolke und Brandgeruch machen sich am frühen Freitagabend über der idyllischen Kraichgaugemeinde breit. Im Radio werden die Anwohner in Gemmingen, Eppingen-Richen und Kirchardt-Berwangen dazu aufgerufen, Fenster und Türen geschlossen zu halten und die Lüftung auszuschalten. Grund dafür ist ein Großeinsatz der Feuerwehr am Gemminger Bahnhof. Dort hatte der historische Bahnschuppen am Abend Feuer gefangen und ist vollständig ausgebrannt.

Zahlreiche Einsatzkräfte wurden alarmiert, um den Brand schnell zu löschen und ein Übergreifen der Flammen zu verhindern. Denn nur wenige Meter neben dem von der Gemeinde als Lagerhalle genutzten Holzgebäude stehen zwei Silos der Agroa Raiffeisen eG – dem ehemaligen Kraichgau-Raiffeisenzentrum. Zum Einsatzort war am Freitag mit Stephan Buchholz auch einer der drei Geschäftsführer des Unternehmens gekommen, der mit sorgenvollen Blicken die Arbeiten der Feuerwehr beobachtete. Neben dem Löschen der Lagerhalle, kümmerte sich die Feuerwehr auch dauerhaft um die Kühlung der Silos.

Rund 450 Tonnen Weizen werden laut Buchholz in den Silos mit einem Mantel aus Stahlblech gelagert – den Wert des Inhalts schätzt er auf gut 200.000 Euro. Ob das Getreide noch nutzbar ist, konnte der Geschäftsführer nicht sagen. Denn zu Redaktionsschluss wusste man noch nicht, ob sich im Inneren aufgrund der großen Hitze ein Schwelbrand entwickelt hat. Um das herauszufinden, und auch um alle Glutnester zu finden, wurde auch eine Drohne, die Wärmebilder aufzeichnete, eingesetzt. "Es schien so, als habe der Lack des Silos zwischenzeitlich gebrannt", sagt Buchholz.

Was die Schadenssumme nochmals deutlichen anheben würde, wäre, wenn die Statik der Silos nicht mehr gegeben ist und diese erneuert werden müssten. "Aber das müssen wir mal schauen. Danach sieht es im Moment nicht aus", erklärte Buchholz.

Bürgermeister Timo Wolf, der ebenfalls an den Einsatzort gekommen war, schätzte den Schaden an der denkmalgeschützten Lagerhalle im Gespräch mit der RNZ vorerst auf rund 100.000 Euro. Im Inneren des Gebäudes – Eigentümerin ist die Gemeinde – lagerten laut Wolf Ausrüstung vom Bauhof, Teil der Beleuchtung des Parkfests sowie Ersatzlampen für die Straßenbeleuchtung und Düngemittel für den Sportplatz.

Selbstverständlich sorgte das Großaufgebaut der Feuerwehr auch bei Anwohnern und Bürgern der Kraichgaugemeinde für Aufsehen. Unter ihnen wurde auch über die Brandursache spekuliert. Kurz bevor die Sirenen aufheulten, habe man einen lauten Knall gehört. "Ähnlich wie bei einer Feuerwerksbatterie", erzählt ein Mann. Kurz darauf sei ...