Von Rainer Hofmeyer

Eberbach. Beschwerden von allen Seiten gab und gibt es rund um die Eberbacher GRN-Klinik. Von allen Seiten, das bedeutet: Die Nachbarschaft hört aus unterschiedlichen Positionen verschiedene Lärmquellen, die zum Teil Tag und Nacht laufen. Einige Belästigungen sind hochfrequent, teils ist es ein tiefes Brummen. Es handelt sich durchweg um freistehende Klimaanlagen, die außerhalb der Gebäude platziert sind.

Die vorgeschriebene Lärmschutzwand bei dieser Klimaanlage kommt erst im Herbst. Foto: Rainer Hofmeyer

Ende Juni spitzte sich die Lage zu, als ein Kompressor auf dem Bettenhaus defekt lief und besonderen Krach machte. Mindestens eine Handvoll Anwohner meldete sich bei der Klinikleitung, beim Landratsamt, der Gewerbeaufsicht und bei dieser Zeitung. Über allem wurde bemängelt, dass seitens der Klinikleitung keine aktive Information herausgegeben worden war, die über die Ursachen der konkreten Belästigung hätte Auskunft geben können. Für Klinikleiterin Ingrid Machauer schienen die Beschwerden sogar überzogen; sie habe mehr Toleranz der Nachbarschaft bei technischen Problemen des Krankenhauses erwartet.

Ehe der laute Kompressor auf dem Dach ausgetauscht werden konnte, gab er von sich aus den Geist auf. Die zwischenzeitlich durch Anlieger aktivierte Gewerbeaufsicht konnte somit den damals aufgetretenen Krach nicht mehr wahrnehmen. Just beim Auftauchen der Kontrolleure war der Kompressor auf dem Dach still geworden. Zumindest dort war insbesondere nächtliche Ruhe. Die andere, unangenehme Folge für das Krankenhaus selbst: Der Intensivstation fehlte fortan die notwendige Abkühlung.

Obwohl ein neuer Kompressor laut Klinikleitung sofort nach dem Ausfall bestellt und zugesagt worden war, konnte er erst an diesem Mittwoch angeliefert werden. Es sind demnach fast vier Wochen vergangen, bis die Technik wieder in Gang gesetzt werden kann. Der neue Kompressor wird den alten an Lärm sicher nicht übertreffen, wenn er rund läuft.

Die Lösung für das andere, größere, aktenkundige und permanente Lärm-Problem lässt jedoch weiter auf sich warten. Hier geht es um eine ebenerdig aufgebaute Kompressoranlage, die sechs große Industrieventilatoren antreibt. Sie kühlt die Funktionsräume vom OP-Saal bis zu den Laboren. Zu dieser Apparatur liegt bereits seit August 2021 ein Lärmschutzgutachten vor, das unverzügliche Gegenmaßnahmen vorschreibt, die allerdings bis jetzt ausgeblieben sind.

Noch in direktem Zusammenhang mit den Beschwerden der Nachbarschaft und unserer Berichterstattung Anfang Juli ("Es gibt Krach rund ums Krankenhaus") gab es an der betreffenden Stelle einen Baustellentermin mit den Verantwortlichen. Im Ergebnis hieß es zuversichtlich: Nachdem schnellstmöglich die Fundamente für die Lärmschutzwand gesetzt seien, könne die schallschluckende Wand kurzfristig aufgebaut werden, an einem Tag sogar.

Nach dem derzeitigen Stand der Dinge soll das Fundament jedoch erst in der zweiten Augustwoche gegossen werden. Und dann wird es auch nichts mit dem anschließenden sofortigen Aufbau der bis zu acht Meter hohen Lärmschutzwände. Denn der beauftragte Fachbetrieb hat bereits jetzt schon mitgeteilt, dass es Lieferschwierigkeiten gibt. Demnach können die Wände erst im Herbst geliefert und aufgestellt werden. Der Sommer mit offenen Fenstern in der Nacht bei den unmittelbaren Nachbarn wird damit vorüber sein. Bis dahin suchen Anwohner und Interessierte weiter vergebens auf der Internetseite der Eberbacher GRN-Klinik nach einem Hinweis zum Stand der Dinge, die sie schon seit vielen Monaten in ihrem Alltag beschweren. Unter "Aktuelle Meldungen" auf der Homepage finden sich Informationen zu Interna der Klinik und medizinische Ratschläge. Vielleicht kann man die notwendigen Nachrichten über die Arbeiten an den Klimaanlagen noch unter den veröffentlichten Tipps zu "dauerhafte Erschöpfung" platzieren. Diese Seite käme dem Zustand der Nachbarschaft der Klinik am nächsten, solange die Lärmbelästigungen weiter andauern. Eine Lärmgeschädigte hat jetzt mitgeteilt, dass sie wegen der erneuten Verzögerung beim Bau der Lärmschutzwand ihren Anwalt einschalten wird.