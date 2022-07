Gottersdorf. (pm) Jürgen Feder ist der bekannteste Experte für Botanik in Deutschland und gleichzeitig eine der außergewöhnlichsten Persönlichkeiten im deutschen Fernsehen, aber er selbst bezeichnet sich gerne als Spezies einer aussterbenden Art. Denn: Die Botanik fristet ihm zufolge seit Jahren ein "Mauerblümchen-Dasein". Um seinen Beitrag zu leisten, daran etwas zu ändern, startet der Extrembotaniker – wie er sich nennt – am Odenwälder Freilandmuseum am morgigen Mittwoch um 9 Uhr am Morgen und um 18 Uhr am Abend jeweils zu einem vierstündigen Streifzug durch das Museumsgelände sowie die umliegenden Wiesen und Wälder.

Der Diplom-Ingenieur für Landespflege, Flora und Vegetationskunde erläutert unterwegs, wie sich die Pflanzenlandschaft in den hiesigen Breitengraden verändert. Welche Pflanzen kommen auf die rote Liste? Welche sind auf dem Rückzug? Welche Spezies haben optimale Bedingungen? Und welche Pflanzen wandern als Neophyten ein? Was sind die Gründe für das Einwandern der Pflanzen? Wie wirkt sich das Klima auf die Pflanzenkulisse der Region aus? All diese Fragen und mehr beantwortet Feder auf dem Spaziergang.

> Zur Person: Der begeisterte Naturforscher wurde 1960 in Flensburg geboren und absolvierte nach dem Abitur eine Ausbildung zum Landschaftsgärtner. Nach seinem Studium der Landespflege in Hannover war er lange Zeit als selbstständiger Landespfleger und Chefpflanzenkartierer mit Schwerpunkt der Pflanzen-, Tier- und Biotoptypen tätig. Außerdem plante und pflegte er Naturschutzgebiete. Seit 2002 ist er wieder als Landschaftsgärtner tätig und arbeitet in seiner Freizeit ehrenamtlich als Pflanzenkartierer beim Niedersächsischen Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten und Naturschutz.

Seine TV-Auftritte im NDR bei "Natur-Nah", im "SAT.1-Frühstücksfernsehen", bei "TV total" sowie "W wie Wissen" in der ARD machten den gelernten Landschaftsgärtner zu einer schillernden Kultfigur des deutschen Fernsehens und sorgten für reges Interesse der Medien an seiner Person. Mit seiner offenen, geradlinigen und vor allem authentischen Art sorgt er bei Jung und Alt für Begeisterungsstürme. Selbst Zuschauer ohne eigenen "grünen Daumen" fesselt der Extrembotaniker im Handumdrehen – und das mit einem unnachahmlichen Wortwitz.

Die Wanderung kann je nach Interesse drei bis vier Stunden dauern. Nach etwa 90 Minuten gibt es eine Pause mit Selbstverpflegung, bevor es dann wieder auf den Heimweg geht. Auf gutes Schuhwerk und wetterfeste Kleidung ist zu achten. Die Teilnahme an der Führung kostet 25 Euro pro Person. Eine Anmeldung ist per E-Mail info@freilandmuseum.de oder unter Tel. 06286/320 erforderlich.

Info: www.freilandmuseum.com