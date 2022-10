Es bleibt in der Kreisstadt an der Tauber weiterhin bei der unechten Teilortswahl. Mit der Änderung der Hauptsatzung ...

Tauberbischofsheim. (bg) Außer der Reihe müssen die Bürger der Kreisstadt Tauberbischofsheim und ihrer Ortsteile im kommenden Jahr ein neues Kommunalparlament wählen: Nachdem der Verwaltungsgerichtshof (VGH) Baden-Württemberg die Wahl von 2019 für unwirksam erklärt hatte, blieb der Stadt – nach ausgiebiger Prüfung der Urteilsbegründung – nichts anderes übrig, als Neuwahlen anzusetzen. Der Urnengang findet nun am 5. Februar 2023 statt. Einhergehend mit der Festlegung des Wahltermins beschloss der Tauberbischofsheimer Gemeinderat als Konsequenz aus dem Richterspruch die Änderung der Hauptsatzung bezüglich der Zahl der Sitze.

Neuwahl und Satzungsänderung waren notwendig geworden, nachdem der VGH mit Urteil vom 19. Juli – ohne mündliche Verhandlung – die Berufungen des Landes Baden-Württemberg, vertreten durch den Main-Tauber-Kreis, und der Stadt Tauberbischofsheim gegen ein Urteil des Verwaltungsgerichts Stuttgart (VG) zurückgewiesen hatte, mit dem die Beklagten verpflichtet worden waren, die Wahl der Gemeinderäte in Tauberbischofsheim vom 26. Mai 2019 für unwirksam zu erklären.

Damit hat schlussendlich eine Bürgerin aus dem Ortsteil Impfingen Recht bekommen. Sie war zunächst mit ihrem Einspruch gegen die Wahl beim Landratsamt gescheitert und hatte daraufhin Klage vor dem Verwaltungsgericht Stuttgart erhoben. Ihre Begründung: Dadurch, dass jeder der sechs Ortsteile von Tauberbischofsheim jeweils über einen garantierten Sitz im Gemeinderat unabhängig von deren Einwohnerzahl verfüge, sei eine Stimme eines Bürgers aus einem kleineren Ortsteil mehr wert als die eines Bürgers aus einem größeren Ortsteil. Dies verstoße gegen den Grundsatz der Gleichheit der Wahl. Das Verwaltungsgericht gab der Klägerin im August vergangenen Jahres Recht und verpflichtete die Beklagten, die Wahl für ungültig zu erklären, wogegen Landratsamt und Stadtverwaltung Berufung einlegten.

Diese wurde nun im Sommer von den VGH-Richtern zurückgewiesen. Der Senat hatte zwar keine grundsätzlichen Bedenken im Hinblick auf die Verfassungsmäßigkeit der unechten Teilortswahl, erklärte jedoch, dass die Sitzverteilung den gesetzlichen Vorgaben der Gemeindeordnung entsprechen und den "örtlichen Verhältnisse" und den "Bevölkerungsanteilen" Rechnung tragen müsse.

Das Gericht verpflichtete damit die Stadt, Neuwahlen anzusetzen, die nun außer der Reihe im Jahr vor den nächsten regulären Kommunalwahlen stattfinden. Über 10.000 Wähler sind am 5. Februar zu den Urnen gerufen.

Es bleibt in der Kreisstadt an der Tauber weiterhin bei der unechten Teilortswahl. Mit der Änderung der Hauptsatzung bezüglich der Ratssitze hat der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung laut Bürgermeisterin Anette Schmidt versucht, "die größtmögliche Gerechtigkeit bei der Sitzverteilung" zu erreichen. Ob dies gelingt, bleibt offen. So geht man in den Reihen des Gemeinderats davon aus, dass die "erzwungene" Wahl keine rechtssichere Lösung sei, da es auch künftig Über- oder Unterrepräsentation von Ortsteilen geben werde. Auch befürchtet man bei den amtierenden Bürgervertretern, dass sich die Suche nach Kandidaten für die anstehende Wahl für die Parteien und Wählervereinigungen in der Kürze der Zeit schwierig gestalten wird.

Bei der Frage nach der Festlegung der Zahl der Sitze in der zu ändernden Satzung wurde in der jüngsten Ratssitzung über eine 18er- und eine 24er-Variante diskutiert. Erstere wurde nach Abwägung der Vor- und Nachteile mehrheitlich – bei vier Gegenstimmen –beschlossen, womit die Kernstadt (bisher 12) einen Sitz einbüßt und der Ortsteil Impfingen, aus dem die Klage gekommen war, künftig zwei Sitze (bisher 1) haben wird. Durch Ausgleichs- und Überhangmandate kann die tatsächliche Gesamt-Sitzzahl über 18 liegen (derzeit 20). Mehrere Ratsmitglieder hatten für die Festlegung auf 24 plädiert, weil sie darin "die für alle Wohnbezirke gerechteste Lösung" sahen.

Derweil steht unabhängig vom jetzigen Gemeinderatsbeschluss fest, dass man sich nach der Neuwahl intensiv mit dem Thema unechte Teilortswahl beschäftigen muss, um denkbaren weiteren Klagen aus dem Wege zu gehen.