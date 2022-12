Waldbrunn. (hof) Zur Novembersitzung des Waldbrunner Gemeinderats waren neben den Räten auch der neue Forstbetriebsleiter René Maxeiner, Revierleiter Ralf Becker und Geschäftsführer Dr. Mathias Ginter von der Kwin, der Abfallverwertungsgesellschaft des Kreises, erscheinen. Nach der Bürgerfragestunde gingen die beiden Forstexperten auf den Nutzungs- und Betriebsplan für das Forstwirtschaftsjahr 2023 ein.

Bei einer geplanten Erntemenge von 3800 Festmetern soll der Gemeindewald im kommenden Jahr einen Gewinn in Höhe von 60.000 Euro abwerfen. Neben den wirtschaftlichen Daten gingen Maxeiner und Becker auf den Zustand des Waldes ein. Die enorme Trockenheit der vergangenen vier Jahre wirke sich bis heute auch auf den Forst im Odenwald aus. Bis 1,80 Meter Bodentiefe sei die Erde nahezu ausgetrocknet. Der Klimawandel sei also bereits da, was man im Wald ganz unmittelbar feststellen könne. Nach einigen Detailfragen stimmte das Gremium dem vorgestellten Wirtschaftsplan zu.

Im Zusammenhang mit dem zweiten Tagesordnungspunkt erläuterte Dr. Mathias Ginter von der Kwin dem Waldbrunner Gremium die Übernahme der Erdaushubdeponie Eckartsrain zwischen Waldbrunn und Wagenschwend. Aufgrund der Neukonzeption und -organisation werden die Erdaushubdeponien im Neckar-Odenwald-Kreis künftig von der Kwin betrieben. Der Gemeinderat stimmte daher der Übernahmevereinbarung zu.

Es folgte der Abschluss einer Honorarvereinbarung für Ingenieurleistungen für Kanalbauarbeiten in der "Brühlstraße" im Ortsteil Schollbrunn. Der Auftrag ging an das Ingenieurbüro Sack & Partner aus Adelsheim für ein vorläufiges Gesamthonorar in Höhe von 55.000 Euro. Anschließend erhielt Kispert Bau aus Limbach den Auftrag für die Tiefbauarbeiten zur Erneuerung des Abwasserkanals bei den Bauarbeiten rund um den Winterhauch-Campus zum Preis von 256.000 Euro.

Außerdem stimmte das Gremium dem Bauantrag für die Errichtung von Übergangscontainern für einen separaten Gruppen-/Bewegungsraum des Kindergartens Waldkatzenbach samt sanitären Anlagen und einem Personalraum zu. Diese Containeranlage soll jedoch nur errichtet werden, sollte die im Bürgerhaus Oberdielbach angedachte Lösung nicht genehmigt werden.

Weiter ging es mit dem Bebauungsplan "Markgrafenstraße" in Mülben. Dort möchte ein Anlieger ein Wohnhaus errichten, weshalb der Bebauungsplan notwendig wird. ...