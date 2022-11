"Die Gemeinden Aglasterhausen, Schwarzach und Neunkirchen haben sich darauf verständigt, die Kosten entsprechend den bisherigen Einsatzanteilen sowie den Einwohnerzahlen der einzelnen Gemeinden aufzuteilen, um die Einsatzfähigkeit der HvO Schwarzach weiterhin aufrechterhalten zu können", erklärte Bürgermeister Mathias Haas. Auf die Gemeinde Schwarzach entfallen nach Hochrechnungen so 41,30 Prozent der Kosten, was 12.390 Euro entspricht.

Schwarzach. Rund 25 Jahre ist es her, dass Alexander und Mario Brauch die Helfer vor Ort (HvO) Schwarzach ins Leben gerufen haben. 2008 konnte dank einer Spendenaktion das heutige Einsatzfahrzeug beschafft werden – und das "schreit jetzt nach Ruhestand", verdeutlichte Jonas Dürnsteiner, der seit 2018 gemeinsam mit Patrick Haag die HvO Schwarzach leitet, dem Schwarzacher Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung.

Von Noemi Girgla

Schwarzach. Rund 25 Jahre ist es her, dass Alexander und Mario Brauch die Helfer vor Ort (HvO) Schwarzach ins Leben gerufen haben. 2008 konnte dank einer Spendenaktion das heutige Einsatzfahrzeug beschafft werden – und das "schreit jetzt nach Ruhestand", verdeutlichte Jonas Dürnsteiner, der seit 2018 gemeinsam mit Patrick Haag die HvO Schwarzach leitet, dem Schwarzacher Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung.

Der Gemeindeverwaltungsverband (GVV) "Kleiner Odenwald" hatte in seiner Sitzung vor knapp zwei Wochen beschlossen, der "First-Responder-Einheit" im Kleinen Odenwald mit 30.000 Euro bei der dringend notwendigen Beschaffung eines neuen Fahrzeugs finanziell unter die Arme zu greifen (siehe unten).

Nun war es am Gemeinderat, den Beschluss des Gemeindeverwaltungsverbands mitzutragen, damit die Mittel im Haushaltsplan 2023 eingeplant werden können. Sprich: Der Beschluss wurde nachgezogen.

"Die Gemeinden Aglasterhausen, Schwarzach und Neunkirchen haben sich darauf verständigt, die Kosten entsprechend den bisherigen Einsatzanteilen sowie den Einwohnerzahlen der einzelnen Gemeinden aufzuteilen, um die Einsatzfähigkeit der HvO Schwarzach weiterhin aufrechterhalten zu können", erklärte Bürgermeister Mathias Haas. Auf die Gemeinde Schwarzach entfallen nach Hochrechnungen so 41,30 Prozent der Kosten, was 12.390 Euro entspricht.

Auch interessant Schwarzach: Verdienstorden für Patrick Haag

Vorangegangen war eine Präsentation, in der Jonas Dürnsteiner die Arbeit der Helfer vor Ort vorstellte, Zahlen zu Häufigkeit und Art der Einsätze erklärte und die Dringlichkeit der Neuanschaffung eines Einsatzfahrzeugs hervorhob. Dieses ist bereits bestellt und soll nach allen Um- und Ausbauten rund 90.000 Euro kosten.

Aktuell sieht der Plan vor, die Kosten zu dritteln: 30.000 Euro müssen die HvO selbst aufbringen, 30.000 Euro kommen vom GVV und weitere 30.000 Euro müssen über Spenden reingeholt werden – was (im positiven Sinne) nicht auf die Begeisterung der Gemeinderatsmitglieder stieß.

"Es kann doch nicht sein, dass so ein wichtiger Verband seine letzten Kröten zusammenkratzen und Würsten grillen muss, um das Projekt zu realisieren. Das muss massiv unterstützt werden.

Dieses System gehört überarbeitet", fand Dietmar Hellmann (CDU) klare Worte. Er und Klaus Heß (CDU) sehen die Gemeinden, aber auch den DRK-Kreisverband in der Pflicht, das Projekt mitzutragen und finanziell abzufangen.

Norbert Schlottmann (CDU) wartete direkt mit der Idee zu einer konkreten Spendensammlung über die sozialen Netzwerke auf und Christiane Bernitt (SPD) sprach – wie schon ihre Vorredner – die Wichtigkeit dieser ehrenamtlichen Arbeit an, und dass Unterstützung vom Kreisverband kommen müsste. "Der Kreis profitiert unheimlich von dieser Arbeit, dann soll er auch etwas dafür tun."

Nach all den anerkennenden und dankenden Worten, die der Bürgermeister sowie die Rätinnen und Räte für die Leistung der HvO fanden, war es da reine Formsache, dass man der finanziellen Unterstützung einstimmig den Weg freimachte. "Es geht hier immerhin um unsere ,Hausbesatzung’", so der Tenor.

Geplant ist die erste Spenden-Sammelaktion übrigens für den 2. Dezember, wenn der DRK-Ortsverband Schwarzach (bei dem die HvO eingegliedert sind) sein traditionelles Adventsfenster öffnet.

Die übrigen Punkte der Tagesordnung (Stellungnahme zu einem Bauantrag: bewilligt; Bekanntgabe nicht öffentlich gefasster Beschlüsse: Es gab keine) waren schnell abgehandelt und Bürgermeister Mathias Haas informierte die Ratsmitglieder noch darüber, dass die Gültigkeit der Bürgermeisterwahl vom Landratsamt bestätigt worden sei. Seine erneute Verpflichtung ist für Januar vorgesehen.

Update: Freitag, 25. November 2022, 16.45 Uhr

Helfer vor Ort brauchen ein neues Einsatzfahrzeug

3000 Kaltstarts fordern ihren Tribut. Die Lieferung erfolgt wohl erst 2024. Unterstützung wird benötigt.

Von Noemi Girgla

Schwarzach. Wenn ihr Einsatz erforderlich wird, zählt jede Minute. Um die schnelle Hilfe aber gewährleisten zu können, sind die Helfer vor Ort (HvO) darauf angewiesen, dass alles reibungslos läuft – natürlich auch das Einsatzfahrzeug. Vor (fast) 25 Jahren formierte sich auf Anregung von Alexander Brauch die HvO-Gruppe in Schwarzach. "Die Idee, eine First-Responder-Einheit im Kleinen Odenwald zu etablieren, war stets vom Gedanken und der Überzeugung getragen, dass die Menschen in dieser Region, weit ab einer Rettungswache, auch von schneller notfallmedizinischer Hilfe profitieren sollten", fasst Brauch heute zusammen. Schließlich seien damals Notarzt und Rettungswagen noch aus Mosbach gekommen und hätten bis zu 20 Minuten gebraucht.

Inzwischen kommt der Rettungswagen zwar aus Asbach, der Einsatz der HvO Schwarzach wird dennoch "quasi jeden zweiten Tag" benötigt, sagt ihr Bereitschaftsleiter Jonas Dürnsteiner. "Pro Jahr fahren wir etwa 200 Einsätze", präzisiert Patrick Haag, der Vorsitzende der DRK-Ortsgruppe Schwarzach, bei der das "Element HvO" eingegliedert ist. Primär versorgen er und Dürnsteiner zusammen mit Andreas Schmidt die Gemeinden Schwarzach, Aglasterhausen und Neunkirchen. "Den Tag über steht unser Einsatzfahrzeug in Aglasterhausen, direkt neben meiner Arbeitsstelle", verrät Haag.

Der Vertrag für den neuen VW T6.1 ist unterzeichnet, die Lieferung erfolgt aber wohl erst im dritten Quartal 2024 – es fehlt vor allem an Elektrobauteilen. Foto: Noemi Girgla

Wenn der Pager anschlägt, rücken die HvO aus – innerhalb von zwei Minuten; binnen fünf Minuten sind sie am Einsatzort. "Das bedeutet auch, dass unser VW T5 jedes Mal einen Kaltstart mitmacht. Etwas, das für den Diesel eigentlich Gift ist", erklärt Patrick Haag. "Von außen sieht das Fahrzeug noch gut aus, aber die ,inneren Werte’ fangen langsam an zu leiden", fügt Marina Wischt, stellvertretende Vorsitzende der DRK-Ortsgruppe, hinzu. Kein Wunder, musste der Transporter doch seit seiner Anschaffung 2008 inzwischen rund 3000-mal "von null auf 100 schalten".

Und deshalb wird es nun Zeit für ein neues Einsatzfahrzeug – wobei "nun" relativ ist. Als Haag, Wischt und Dürnsteiner den neuen Transporter (diesmal soll es ein VW T6.1 werden) beim Mosbacher Autohaus Käsmann bestellen, ist die RNZ mit dabei. War man zunächst von einer Lieferzeit von 15 Monaten ausgegangen, scheint sich diese noch einmal zu verlängern. "Drittes Quartal 2024", zeigt das Computerprogramm des Autohauses an. "Momentan wissen wir alle nicht genau, wann die Fahrzeuge kommen", meint Verkäufer Oliver Hermstedt. Einen konkreten Termin gebe es erst, wenn das Fahrzeug von VW zum Bau eingeplant werde. "Wir hoffen natürlich, dass das Fahrzeug früher kommt, aber das liegt nicht in unserer Hand", fügt Hermstedt hinzu. Überall seien die Lieferzeiten lang, es fehle vor allem an Elektrobauteilen.

Für die DRK- bzw. HvO’ler steht jedoch fest: Das neue Einsatzfahrzeug soll wieder ein VW-Transporter werden. "So können wir die Innenausstattung aus dem alten auch für das neue Fahrzeug übernehmen", erklären Haag und Wischt. Schließlich sei die auf dem neusten Stand und kompatibel mit den Geräten der Rettungsdienste im Rhein-Neckar- und Neckar-Odenwald-Kreis. "Das ist bei der Übergabe der Patienten wichtig. So müssen beispielsweise die Klebeelektroden des Defibrillators nicht neu angebracht werden", erläutert Dürnsteiner. Also bleibt nicht viel anderes übrig, als die lange Wartezeit in Kauf zu nehmen.

Insgesamt rechnen die Helfer vor Ort mit Gesamtkosten von rund 90.000 Euro. "Das wäre gar nicht möglich, wenn wir von den Bürgermeistern des Gemeindeverwaltungsverbands Kleiner Odenwald (Stefan Kron in Aglasterhausen, Mathias Haas in Schwarzach und Bernhard Knörzer in Neunkirchen; Anm. d. Red.) nicht volle Rückendeckung hätten", zeigt sich Patrick Haag dankbar. "Auch wenn wir vom Gemeindeverwaltungsverband 30.000 Euro dazubekommen, sind wir stark auf Spenden angewiesen, um die Kosten der Neuanschaffung, die allen zugutekommt, zu decken", gibt Marina Wischt zu bedenken. Zwar gibt es von VW einen (in diesem Fall) 24-prozentigen Rabatt auf das Blaulichtfahrzeug, und das Autohaus Käsmann räumt ebenfalls eine Aktionsprämie von mehr als 1000 Euro ein, "aber es stehen immer noch 56.500 Euro für den Transporter und um die 30.000 Euro für den Ausbau im Raum", rechnet Jonas Dürnsteiner vor. Eine stattliche Summe für eine Organisation, die rein von Ehrenamtlichen gestemmt und durch Spenden finanziert wird.

An die letzte Spendenaktion erinnert sich Alexander Brauch noch gut: "Diese, für das aktuelle Einsatzfahrzeug ab 2007, wurde von mir und meinem Bruder Mario konzipiert und hat damals Unmögliches möglich gemacht. Denn aus eigenen Mitteln wäre dieser Quantensprung in Fahrzeug- und Medizintechnik nicht möglich gewesen. Ich würde mir von Herzen wünschen, dass eben diese damalige überwältigende Spendenbereitschaft wieder aufflammt, damit die Ersatzbeschaffung des Fahrzeuges gelingt", appelliert er. Damit auch weiterhin im Notfall jedem und jeder innerhalb weniger Minuten geholfen werden kann.

Info: Wer die HvO mit einer Spende unterstützen möchte, kann dies bei er Sparkasse Neckartal-Odenwald, Iban: DE12.6745.0048.1001 1640 43, Verwendungszweck: Einsatzfahrzeug, tun.