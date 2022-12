Die Kombination aus Gasthaus und Gästezimmern mit Frühstück sei aber auch sehr arbeitsintensiv gewesen. An vier Tagen in der Woche um 0.30 Uhr ins Bett zu gehen und um 6.20 Uhr wieder aufzustehen: "Das nagt auch an einem", gibt Gärtner zu. In den letzten drei Jahren habe er deswegen sukzessive eine Woche Urlaub geplant, um abzuschalten. Doch er stellt auch klar, dass weniger Engagement und Leidenschaft für ihn nicht in Frage kämen: "Entweder du lebst es, ...

Doch es gibt eine gute Nachricht: Es geht weiter! Die Nachfolgerin steht bereits fest. Nina Engels, die den Hardheimern und "Ochsen"-Stammgästen als ehemalige und langjährige Kellnerin bestens bekannt sein dürfte, übernimmt das Gasthaus mit Pension ab dem Frühjahr 2024. "Am 8. Oktober haben wir das Ganze notariell besiegelt", lässt Wolfgang Gärtner wissen. Engels, die aus Hardheim stammt und deren Eltern in der Erftalgemeinde wohnen, lebt derzeit noch mit ihrem Freund in Chicago. Dass sie den "Ochsen" weiterführen wird, bezeichnet Gärtner als "Glücksgriff und Volltreffer für Hardheim". Die künftige Inhaberin selbst sagt: "Für mich geht damit ein Traum in Erfüllung." Sie möchte den Ochsen ähnlich weiterführen, wie Wolfgang Gärtner das mithilfe seiner Frau Karmen erfolgreich getan hat – was das Speisenangebot betrifft, aber auch die stilvolle Atmosphäre.

Seit elf Jahren ist er Inhaber des Gasthauses in der Hardheimer Ortsmitte. Ein gutes Jahr bleibt seinen vielen Stammgästen aber noch, um sich von ihm zu verabschieden. "2023 mache ich auf jeden Fall noch voll", informiert Gärtner, der im März 64 Jahre alt wird. Aus Altersgründen, wie er selbst sagt, will Gärtner im Frühjahr 2024 in den Ruhestand gehen. "Mit dann 65 Jahren und 45 Jahren, die ich gearbeitet habe, ist es genug."

Hardheim. (dore) "Ich bin leidenschaftlicher Gastronom und habe es mit Liebe gemacht!" Gerüchte, die schon länger in Hardheim kursieren, hat Wolfgang Gärtner nun im Gespräch mit der RNZ bestätigt: Er hört als Wirt des Traditionsgasthauses "Der Ochsen" auf.

Wolfgang Gärtner wiederum ist froh, dass das Gasthaus weitergeführt wird und er nun auch eine "gewisse Sicherheit" hat, um sich in den Ruhestand verabschieden zu können. Es schwingt bei dem leidenschaftlichen Gastronom aber auch etwas Wehmut mit, auch wenn er noch über ein Jahr den "Ochsen" als Wirt führen wird. "Ich habe tolle Gäste, super Stammtische – von den Drachenfliegern über den Motorradclub oder die Handballjugend bis zu den Kartenspielern", sagt der 63-Jährige. Der "Ochsen" sei ein Gasthaus, wo Jung und Alt sich wohlfühlten.

Doch in einem guten Jahr ist nun Schluss. Bleiben werden Wolfgang Gärtner aber sicher die vielen schönen Erinnerungen an die Gespräche und Abende mit seinen Stammgästen – aber auch an so manchen "besonderen" Gast. So hielt z. B. eine Überlebende des Holocausts einen Vortrag im "Ochsen". "Ich habe morgens mit ihr gefrühstückt, und sie hat mir einiges erzählt", sagt Gärtner. Oder auch 2015 in der Hochzeit der Flüchtlingskrise: "Damals haben Journalisten vom ARD-Morgenmagazin, der Süddeutschen und der Bild-Zeitung bei mir im Gasthaus übernachtet."

Seiner Nachfolgerin wünscht Gärtner viel Erfolg, wenngleich er einräumt: "Von ihrer Seite aus ist es schon auch gewagt in der heutigen Zeit." Denn gute Kräfte in der Gastronomie zu finden, sei schwierig. Und mit Gärtner geht schließlich auch seine älteste Kellnerin, im Januar 2023 ist bereits seine Hauptköchin weg. Eine neue Köchin bzw. Koch zu finden, die auch den Part des Küchenchefs übernehmen könnten, sei schwierig: "Ich suche schon seit einem halben Jahr." Aber Wolfgang Gärtner ist optimistisch, dass Nina Engels es schaffen wird, den "Ochsen" erfolgreich weiterzuführen. "Sie hat schon Erfahrung im Servicebereich, ist offen und kann gut mit den Leuten umgehen."