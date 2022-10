Eberbach. (by) Vier Bauanträge und zwei Anträge auf Befreiung hatte der Bau- und Umweltausschuss am Montagabend zu behandeln. Allen sechs Anträgen stimmten die Ausschussmitglieder zu, wenn auch nicht immer einstimmig. So gab es beim Antrag auf den Umbau eines Einfamilienhauses und Neubau einer Gaube in der Alte Dielbacher Straße.

Wie Annkatrin Geißner, Sachbearbeiterin im Bauamt, ausführte, handle es sich um mehrere Umbauten im Inneren, bei denen mehrere Befreiungen erforderlich und städtebaulich vertretbar seien. Unter anderem werde bei dem nur fünf Meter breiten Gebäude die maximale Länge der Dachgaube sowie die Stützmauer zur Errichtung der Terrasse um 90 Zentimeter überschritten. Heiko Stumpf (CDU) hielt die fünf Befreiungen für vertretbar. Aber "die Wärmepumpe auf dem Dach geht nicht, die ist von der Straße sichtbar". Lieber eine Wärmepumpe als ein Schornstein, merkte Bürgermeister Peter Reichert dazu an, während Volker Brich (CDU) auf den Schall der Wärmepumpe und das "fürchterliche Erscheinungsbild" verwies. Im Gegensatz dazu meinte Peter Wessely (Freie Wähler), dass man "gewisse Anblicke ertragen muss, wenn man Wärmeschutz will". Auch Rolf Schieck (SPD) sah darin mehr eine "optische Sache".

Eine Satzung würde Sinn machen, merkte Detlef Kermbach, Leiter des Bauamts, an. Denn: "Alles was nicht geregelt ist, ist erlaubt". Wie Geißner ergänzte, wäre es auf der hinteren Seite eine Grenzbebauung und der Nachbar hat sein Wohnzimmer direkt daneben. Mit einer Gegenstimme wurde der Antrag letztlich befürwortet.

Mit der Errichtung eines Pools als Nebenanlage in der Beckstraße hatte Lothar Jost (AGL) so seine Probleme. In Zeiten von Energieknappheit und Wassermangel könne er den Bauantrag nicht befürworten. Bei drei Enthaltungen wurde jedoch auch dieser Antrag befürwortet.