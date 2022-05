Walldürn. (pm) Die Vorbereitungen zum Start in die neue Freibadsaison laufen auf Hochtouren. Die vom Stadtbauamt beauftragten Handwerksbetriebe haben die letzten Sanierungsarbeiten im Walldürner Freibad verrichtet. So wurden unter anderem die Fenster und Teile der Einfriedung erneuert. "Diese Woche werden unsere Vorbereitungen abgeschlossen. Einer neuen Freibadsaison im lieblichen Marsbachtal steht nichts mehr im Wege", freut sich Felix Hercher vom Bäderteam Walldürn. Er und die beiden anderen Fachangestellten für Bäderbetriebe, Steffen Wascheszio und Moritz Könner, haben bereits vor Wochen mit den Arbeiten begonnen. Die im vergangenen Jahr vom Verein der Freunde und Förderer der Walldürner Bäder übergebenen Waldsofas wurden vorbereitet, die Liegeflächen gemäht und die Beckenanlagen grundlegend gereinigt. Das Badewasser wurde über die vorhandene Solarheizung auf Temperatur gebracht.

Neuerungen im Freibad

Zwei Neuerungen erwarten die Besucher bereits im Eingangsbereich des Familienfreibads. Neben dem barrierefreien Zugang zum Bäderbereich wurde eine entsprechende direkte Zugangsmöglichkeit zur Kioskterrasse geschaffen. Und für E-Bikes haben LiCo-Elektrotechnik und die Stadtwerke Walldürn am Fahrradstellplatz mehrere Lademöglichkeiten errichtet. Das bei den Besuchern beliebte Beachvolleyballfeld wurde komplett aufbereitet. Im hinteren Bereich des Bads wurde zudem eine neue Basketballanlage installiert. Ebenso wurden die Stoffe für die Bespannung der Sonnenschirme ausgetauscht.

Kioskbetrieb unter neuer Leitung

Da Klaus Hercher aus Altersgründen den Kioskbetrieb zum Ende der letzten Saison aufgeben musste, beschäftigte die Stadtverwaltung das Thema der Nachfolge. Hier stieß man bei der Altheimerin Jeanette Wöhl auf offene Ohren, die im Walldürner Ortsteil ansonsten einen Catering-Service betreibt. "Ich freue mich, dass die Stadt Walldürn für reine Kioskbesuche weiterhin keinen Eintritt erhebt. Dies ermöglicht es mir, einen Mittagstisch oder Sonntagsfrühstücke anzubieten", sagt Jeanette Wöhl und verweist auf ihre wechselnde Tageskarte.

Eintrittspreise bleiben gleich

Das Freibad wird ab Mittwoch, 1. Juni, täglich von 10 bis 20 – bei entsprechender Wetterlage – geöffnet sein. Trotz gestiegener Energiekosten bleiben die Eintrittspreise stabil. So kostet zum Beispiel die Einzelkarte für Erwachsene nach wie vor 3,50 Euro. Ermäßigte Karten erhält man wie bisher schon für 2 Euro, und Kinder bis sechs Jahre sind weiterhin frei. Daneben kann man übertragbare Mehrfachkarten oder Saisonkarten erwerben. Im Vorverkauf sind diese bei der Stadtkasse unter Tel. 06282/67123 erhältlich.

Durch die Unterstützung und den Personaleinsatz der DLRG-Ortsgruppe Walldürn ist es möglich, dass im Juni – wenn auch etwas eingeschränkt – Freibad und Hallenbad parallel betrieben werden können. Die hiesige Ortsgruppe übernimmt dabei verschiedene Wachstunden im Auerberg-Sportbad und hilft im Freibad aus. So ist das Hallenbad im Juni am Mittwoch von 17 bis 21.30 Uhr geöffnet, am Freitag von 18.30 bis 21.30 Uhr und am Sonntag von 8.30 bis 12.30 Uhr.

Für die Schulen bleibt das Walldürner Hallenbad bis zu den Sommerferien uneingeschränkt nutzbar. Für die Sondernutzer endet die Sportbadsaison zum 1. Juni.

Info: Unter www.wallduern.de/freibad gibt es zusätzliche Informationen sowie eine Übersicht der Eintrittspreise und verschiedenen Kartenmodelle.