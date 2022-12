Adelsheim. (ahn) Die Jury hat entschieden, der Gewinner des Adelsheim-Puzzles steht fest: Das Rennen hat Kevin Retlich mit seinem Foto, auf dem die Fassade des Oberschlosses und im Hintergrund die evangelische Stadtkirche zu sehen ist, gemacht. Das Motiv hat somit nicht nur einen hohen Wiedererkennungswert, sondern ist auch künstlerisch beeindruckend. Auf dem zweiten Platz landete Julian Schneider mit einem ebenfalls schönen Motiv eines Sonnuntergangs an der "Lichten Eiche" bei Sennfeld. Den dritten Platz belegte Torsten Blum mit einem tollen Foto vom Kulturzentrum im Winter. Beim Fotowettbewerb für das Adelsheim-Puzzle, den die Stadt Adelsheim, Friedlein Geschenkartikel und Spielwaren sowie die RNZ ins Leben gerufen hatten, sendeten 17 Fotografen insgesamt 45 Fotos ein.

Nun hatte die Jury, bestehend aus Bürgermeister Wolfram Bernhardt, jeweils einem Vertreter der Fraktionen im Gemeinderat – nämlich Rolf Friedlein, Siegfried Karrer, Thomas Funk und Harald Steinbach – sowie RNZ-Redakteur Andreas Hanel, die Qual der Wahl. Wobei natürlich auch jedes Jury-Mitglied je nach Gusto unterschiedliche Motive favorisierte. Doch die Auswahl der drei ersten Plätze wurde dann überraschend schnell und übereinstimmend getroffen.

Das Siegerfoto von Kevin Retlich besticht vor allem durch die Auswahl des Motivs. "Als ich vom Fotowettbewerb erfahren habe, war es für mich erst mal nicht so einfach, sich für ein Bild zu entscheiden. Schließlich bietet Adelsheim mit seinen Stadtteilen zahlreiche großartige Fotomotive", so der Gewinner. "Selbst mich als Einheimischen können die unterschiedlichen Blickwinkel immer wieder aufs Neue begeistern und meinen Sinn für die Schönheit unserer Heimat schärfen. Deshalb freut es mich umso mehr, dass mein Foto bei der Vielzahl an Einsendungen die Jury überzeugen konnte."

Der Sonnenuntergang von Julian Schneider landete auf Platz zwei. Foto: Julian Schneider

In einem kleinen Ausschnitt der Wirklichkeit, was ja Fotos immer sind, ist es Retlich gelungen, mit dem Oberschloss und der Stadtkirche gleich zwei prägende Bauten der Adelsheimer Innenstadt anzureißen. Dies und Details wie etwa das Stadtwappen, das im Vordergrund zu sehen ist, repräsentieren Adelsheim im Kern. Die satten Farben runden die Fotokomposition gelungen ab. Und das Wichtigste: Es eignet sich hervorragend zum Puzzeln. Aus all diesen Gründen war die Entscheidung der Jury dann nicht allzu verwunderlich.

Künstlerisch und technisch ebenfalls äußerst gelungen ist der zweite Platz mit dem Sonnenuntergangs-Motiv an der "Lichten Eiche" bei Sennfeld von Julian Schneider. "Es ...