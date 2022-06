Mosbach. (RNZ) Stimmungsmusik im Doppelpack, unter freiem Himmel und mit ganz viel Energie. Das verspricht das "Elzparkfestival", zu dem am kommenden Wochenende nach Mosbach eingeladen wird. Am Samstag und Sonntag, 2./3. Juli, spielen dabei die "Schürzenjäger" (Samstag) und "Die Draufgänger" (Sonntag). Was ursprünglich als Konzert-Doppel beim Oktoberfest der Heilbronner Herbstmesse (2020 und 2021) geplant war, wird nun zum Open-Air-Festival im Großen Elzpark in Mosbach.

Unter dem Motto "live und laut" wollen am Samstag zunächst die jungen und ebenso wilden Schürzenjäger im Park für Stimmung sorgen. Um 20 Uhr geht’s los, Einlass ist bereits ab 17 Uhr. Die Alpenrocker liefern neben neuen Songs wie "Neue Zeit" auch Klassiker wie ihre Version von "Sierra Madre".

Nach einer kurzen Verschnaufpause sind am Sonntag (ab 19 Uhr) dann "Die Draufgänger" live im Elzpark zu hören, zu sehen, zu fühlen. Seit Jahren tourt die "grünste Band der Welt" im deutschsprachigen Raum. Mit im Gepäck haben die YouTube-Stars aus Österreich ihr neues Album "Grün", ebenso bekannte Hits wie "Cordula Grün".

Eintrittskarten für die Konzerte des Elzparkfestivals gibt es in der RNZ-Geschäftsstelle Mosbach, im Amtsstüble oder unter www.diginights.de. Als Vorgruppe agiert an beiden Tagen der Musikverein Trachtenkapelle Mückenloch.